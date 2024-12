Postos de Fortaleza têm estoque de vacina da Covid zerado e secretarias afirmam que novas doses estarão disponíveis hoje

A proteção fundamental da população mais suscetível à Covid-19 está fragilizada em Fortaleza: bebês, crianças, idosos e grupos prioritários não têm encontrado doses da vacina contra a doença nos postos de saúde de Fortaleza.

O Diário do Nordeste percorreu, na tarde dessa segunda-feira (16), sete dos 19 locais listados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) como postos de imunização, em todas as regionais. Nenhum possuía estoque infantil nem adulto.

As unidades básicas de saúde visitadas pela reportagem foram:

Posto Francisco Domingos da Silva, na Barra do Ceará, Regional I;

Posto Aida Santos, no bairro Vicente Pinzón, Regional II;

Posto Liduína Maria, no bairro Papicu, Regional II;

Posto Francisco Pereira de Almeida, no bairro Bela Vista, Regional III;

Posto Dom José Bezerra Coutinho, no bairro Parangaba, Regional IV;

Posto Luíza Távora, no bairro Mondubim, Regional V;

Posto Melo Jaborandi, no bairro Jangurussu, Regional VI.

Em todos os locais, trabalhadores de saúde comentaram que “a falta é geral desde sexta-feira” e lamentaram não haver previsão de chegada de novas doses.

Em uma das unidades da Regional II, uma funcionária que não será identificada relatou que o posto recebeu 100 doses da vacina para adultos no último dia 10 de dezembro, mas restavam apenas cinco, na tarde de segunda (16). Para crianças, não houve reposição.

Ela afirma que “chegam doses”, mas reconhece que a procura supera a demanda. “Acabam muito rápido, porque está dando uma positividade de casos alta. Os pais estão trazendo muito os filhos, as crianças. Essa é a maior procura da vacina agora nesse momento”, observa.

Por que não tem vacina

A reportagem solicita, desde o dia 10 de dezembro, informações ao Ministério da Saúde (MS) sobre o repasse de doses de vacina anticovid infantis e para adultos, mas não há retorno da Pasta federal. Um novo contato foi feito nesta segunda-feira (16), tampouco respondido.

É o MS que compra os imunizantes dos laboratórios e envia às Secretarias Estaduais de Saúde – que, por sua vez, distribuem aos Municípios.

Em entrevista à Verdinha FM 92.5 na manhã de sábado (14), Tânia Mara Coelho, secretária da Saúde do Ceará, afirmou que o Estado aguardava a chegada de 72 mil doses para crianças naquele dia, para fazer a distribuição para os municípios.

Além do Ministério da Saúde, o Diário do Nordeste também questionou a Sesa e a SMS de Fortaleza para saber informações sobre os estoques de vacina contra a Covid na capital e no interior, a previsão de novos repasses e o perfil do público que deve ser atendido; e aguarda retorno.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, nessa segunda-feira (16), o secretário Executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, o Tanta, confirmou que ocorreu a falta de imunizantes, mas que novas doses foram recebidas e estarão disponíveis para os municípios nesta terça-feira (17), incluindo a Capital.

O gestor explicou que, diante do aumento de casos da doença, houve uma maior procura pela vacina, motivando nova demanda ao Ministério da Saúde. “E quando foi solicitado o Ministério estava ali naquela finalização da negociação, esperando receber o imunobiológico. Quando recebeu, mandou, que foi hoje [16 de dezembro]”, complementou.

Tanta classificou de forma positiva as relações institucionais com a Pasta, reforçando a solicitação de mais doses. “Os 75 mil que foram solicitados já chegaram hoje, os outros 75 mil serão enviados assim que a gente detectar que está de fato se aproximando da finalização dos estoques, mas o pedido foi de 150 [mil]. Então os outros 75 já estão, digamos, agendados para assim que a gente tiver um número de aplicação relevante.”

Distribuição de novos lotes

Em nota, a Sesa detalhou que recebeu neste mês 162 mil doses de vacinas covid-19 do Ministério da Saúde. Desse quantitativo, 15 mil doses chegaram em 6 de dezembro, indicadas para o público acima de 12 anos do grupo prioritário e distribuídas aos 184 municípios.

No último sábado (14), o Ceará recebeu mais 72 mil doses. Estas, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, cuja distribuição aos municípios cearenses já foi iniciada. Um outro lote chegou nessa segunda-feira (15), referente a 75 mil doses de vacinas covid-19 para o público acima de 12 anos de idade, o qual será distribuído a partir desta terça-feira (16).

Em relação a esses dois últimos lotes, 2,7 mil doses pediátricas e 7.725 doses para maiores de 12 anos são destinadas a Fortaleza, segundo a Sesa.

Por sua vez, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) relatou que, no início deste mês, as vacinas covid-19 encontravam-se em baixo estoque até zerar. A Pasta municipal informou também que recebeu um novo lote destinado ao público de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

“O cronograma de vacinação será divulgado em nossos canais oficiais nesta terça-feira (17/12), incluindo quantitativo de doses recebidas, horários e locais. A SMS ressalta que aguarda o recebimento de novos lotes de imunizantes vindos do Ministério da Saúde, que são repassados ao Governo Estadual para dar continuidade ao processo de vacinação dos demais públicos prioritários da doença”, destacou.

Quem deve se vacinar

No atual momento, apenas crianças de 6 meses a menos de 5 anos de idade e grupos prioritários devem tomar a vacina contra a Covid-19.

No caso das crianças, não se trata de um reforço: é preciso que aquelas que não completaram o esquema ou sequer iniciaram busquem a imunização, como reforçou Ana Karine Borges, coordenadora de Imunização da Sesa, em entrevista no dia 11 de dezembro.

Veja também Ceará Ceará tem mais de 1,8 mil casos de Covid em crianças e 223 mil delas sem nenhuma dose de vacina

Portanto, devem ser imunizados contra a Covid-19:

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias*;

Gestantes e puérperas;

Idosos 60 anos ou mais;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência permanente;

Pessoas com comorbidades*;

Pessoas imunocomprometidas*;

Pessoas que vivem em instituições de longa permanência;

Pessoas privadas de liberdade;

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

Indígenas;

Ribeirinhos;

Quilombolas.

**Aplicadas dentro do calendário de rotina, independente de estarem ou não dentro do grupo prioritário.

Casos de Covid no Ceará

O Ceará já registra, em 2024, mais de 23,3 mil casos confirmados de Covid. Outros 4,5 mil seguem em investigação pela Sesa. Nos últimos sete dias, a cada dez testes realizados, quase quatro deram positivo (a taxa de positividade é de 38,4%).

O aumento súbito de casos da doença ocorreu na última semana de novembro: entre os dias 24 e 30 do mês foram confirmadas 3.736 infecções pela doença, quase cinco vezes mais do que na semana anterior.

1.567 crianças de 0 a 4 anos contraíram Covid-19 em 2024, de acordo com o Integra SUS, da Sesa.

Em 2024, de acordo com boletim epidemiológico da Sesa, foram confirmados 38 óbitos por Covid-19 no Estado, em todas as regiões de saúde.

Nas últimas quatro semanas, foram notificadas 11 mortes suspeitas pela doença, mas todas permanecem sob investigação para atestar a causa.