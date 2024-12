Ceará tem mais de 1,8 mil casos de Covid em crianças e 223 mil delas sem nenhuma dose de vacina

O aumento recente dos casos de Covid no Ceará acende alerta para as populações mais vulneráveis a complicações da doença. As crianças, por exemplo, já somam 1.834 casos confirmados neste ano, de acordo com o Integra SUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Do total, 1.125 são entre bebês (0 a 2 anos).

O cenário se agrava diante de outro dado: cerca de 223 mil crianças cearenses ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra o coronavírus, e outras 300 mil estão com o esquema vacinal incompleto. O alerta é de Ana Karine Borges, coordenadora de Imunização da Sesa.

A gestora lembra que os pequenos que ainda não se vacinaram contra a Covid devem iniciar o esquema com o imunizante da Moderna, que tem esquema de duas doses; ou o da Pfizer, com esquema de três doses. No dia 29 de novembro, o Ceará recebeu apenas 8 mil doses dessas vacinas.

Para o alto número de crianças ainda não imunizadas, o quantitativo é insuficiente, e ainda não há previsão de quando chegarão novos lotes. “Mas a perspectiva é que o Ministério da Saúde possa regularizar esses envios de forma rotineira e mensal pra que a gente possa ampliar nos municípios”, reforça Ana Karine.

Na última sexta-feira (6), o Ceará recebeu 15 mil doses de vacina contra a Covid, todas do laboratório Serum, destinadas apenas ao público acima de 12 anos – 3.870 delas ficaram em Fortaleza, e o restante foi distribuído ao Interior.

3 milhões de cearenses precisarão completar ou reforçar a vacinação contra a Covid ao longo de 2025, de acordo com a Sesa, incluindo idosos, grupos prioritários e crianças. Esse é o número esperado de doses a serem enviadas pelo Governo Federal.

Para todo o Brasil, foram 1,5 milhão de doses. Segundo o órgão federal, o lote integra um montante de 8 milhões de vacinas já compradas para reabastecer o estoque brasileiro por 6 meses.

O Diário do Nordeste questionou o MS se já existem novos lotes de vacina contra a Covid previstos para o Ceará, quantas doses virão, quantas delas contemplam o público infantil e qual a previsão de chegada. Não houve resposta até esta publicação.

A reportagem também buscou a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) para saber se:

Houve repasse recente de doses de vacina contra a Covid ao município e, se sim, quando e quantas doses;

A SMS tem o dimensionamento de quantas pessoas compõem o público-alvo e precisam tomar uma nova dose na capital;

Há previsão de chegada de novos lotes e como está o diálogo com Sesa e MS sobre isso;

Há previsão de ampliação dos locais de vacinação na cidade.

A Pasta municipal também não respondeu.

A vacina contra a Covid foi incluída pelo Ministério da Saúde no calendário de rotina de crianças de 6 meses a 5 anos de idade. “Além deles, continuamos a vacinação dos grupos prioritários, que são os de maior risco pra adoecimento, complicações e hospitalizações, e precisam fazer doses de reforço anual ou semestral”, destaca a gestora da Sesa.

“É importante destacar que a vacinação confere proteção depois do esquema básico completo. Somente com uma dose não podemos garantir, principalmente em crianças. Também tem o tempo em que a vacina, após ser administrada, vai ter o efeito. Por isso, é muito importante adotar medidas de proteção individual e coletiva diante do aumento de casos”, alerta Ana Karine.

Casos de Covid no Ceará

O Ceará já registra, em 2024, mais de 17,3 mil casos confirmados de Covid. Outros 3,6 mil seguem em investigação pela Sesa. Nos últimos sete dias, a cada dez testes realizados, quase quatro deram positivo (a taxa de positividade é de 39%).

O aumento súbito de casos da doença ocorreu na última semana de novembro: entre os dias 24 e 30 do mês foram confirmadas 3.491 infecções pela doença, quase cinco vezes mais do que na semana anterior.

Já na primeira semana de dezembro, os testes positivos escalaram: entre os dias 1º e 7, já foram 4.452 casos confirmados. Todos os números são atualizados à medida que os resultados dos exames são consolidados.

O que fazer se tiver sintomas

Os atuais sintomas mais comuns de Covid são os de um quadro gripal, como febre, dor de garganta, coriza e tosse. De acordo com a Sesa, o paciente que apresentar esses quadros deve procurar um posto de saúde.

Caso as manifestações sejam mais graves, como falta de ar, dor no peito ou alterações decorrentes de doenças crônicas (diabetes ou pressão alta, por exemplo), a recomendação é buscar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que atende urgências e emergências mais complexas.

Ao apresentar sinais de Covid, o paciente deve esperar até o terceiro dia de sintomas para realizar o teste. Nas UPAs, segundo publicação da Sesa, os testes são realizados em pacientes hospitalizados.

Onde tomar vacina da Covid-19

Crianças com menos de 5 anos e grupos prioritários em Fortaleza podem se vacinar nos seguintes locais:

Regional de Saúde I

Posto de saúde Francisco Domingos da Silva (Av. Pres. Castelo Branco, 4759 - Barra do Ceará)

Regional de Saúde II

Posto de saúde Geraldo Madeira Sobrinho - Pio XII (Rua Belisário Távora, 42 - São João do Tauape)

Regional de Saúde III

Posto de saúde Meton de Alencar (Rua Padre Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Regional de Saúde IV

Posto de saúde Dom José Bezerra Coutinho (Rua Primeiro de Janeiro, 918 - Parangaba)

Regional de Saúde V

Posto de saúde Rita Maria Lemos Coelho (Rua Geci Freitas Monteiro, em frente ao número 67 – Canindezinho)

Regional de Saúde VI

Posto de saúde Mattos dourado (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz)