CE tem mais de 5 mil casos confirmados de Covid em duas semanas; veja cidades com maior incidência

A circulação de novas sublinhagens do coronavírus no Ceará tem provocado aumento expressivo de casos em vários municípios. Desde a última semana de novembro, já foram confirmados 5.140 casos no Estado. Quatro a cada dez (40,7%) testes feitos nos últimos 7 dias deram positivo, de acordo com os dados disponibilizados pelo Integra SUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), até a última sexta-feira (6).

As infecções pelo coronavírus voltaram a crescer no mês passado, e já representam, de lá para cá, mais de um terço dos casos registrados no ano. Na semana epidemiológica 46 (10 a 16/11), foram 268 casos, subindo para 752 na semana 47 (17 a 23/11). Na seguinte, a 48 (24 a 30/11), foram mais de 3 mil testes positivos.

Nos primeiros dias de dezembro, a alta se mantém: entre o dia 1º e essa quinta-feira (5), já foram confirmados 2.034 casos. Em 2024, mais de 14,3 mil testes deram positivo no Ceará. Todos os números devem passar por alterações, já que estão em atualização pela Sesa.

Veja também Ceará Nova onda de Covid no Ceará? Relembre impactos e cuidados após aumento de casos em anos anteriores Ceará Preciso me vacinar de novo contra Covid-19? Tire dúvidas sobre público-alvo e locais de imunização no CE Ceará Maternidade-Escola da UFC suspende visitas a enfermarias devido ao aumento de casos de Covid-19

As cidades com maior incidência de casos a cada mil habitantes – ou seja, a proporção de infecções de acordo com a população – nas últimas quatro semanas foram:

Fortim – 122 casos

Pindoretama – 116 casos

Aracati – 366 casos

Mulungu – 52 casos

Beberibe – 253 casos

Considerando todo o ano de 2024 até aqui, a capital, Fortaleza, lidera em número absoluto de casos confirmados, com 4.704 testes positivos. Em seguida, aparecem Russas (400), Maracanaú (389), Sobral (367) e Aracati (366).

Aumento súbito

O aumento da transmissão do coronavírus no Ceará foi “relativamente súbito”, o que já indicava a existência de uma nova subvariante, como destaca Antonio Lima, secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa.

O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) detectou as subvariantes XEC e LP.8.1 em circulação no Estado. A LP.8.1 foi encontrada em Fortaleza, Sobral, Quixeré, Caucaia e Maracanaú. Já a XEC foi isolada na Capital e em Caucaia. Ambas estão ligadas à linhagem JN.1, predominante no Ceará.

2.720 casos suspeitos de Covid estão em investigação no Ceará, conforme dados do Integra SUS da tarde dessa sexta-feira (6).

O gestor afirma, porém, que “os casos são, em maioria, leves”, já que são formas do vírus “com proteção bem descrita através das vacinas”. De qualquer forma, usar máscara quando houver sintomas gripais é fundamental para frear a disseminação.

Além disso, é importante que crianças de 6 meses a 5 anos e grupos prioritários busquem atualizar a vacinação, disponível em 6 postos de saúde de Fortaleza.

O que fazer se tiver sintomas

Os atuais sintomas mais comuns de Covid são os de um quadro gripal, como febre, dor de garganta, coriza e tosse. De acordo com a Sesa, o paciente que apresentar esses quadros deve procurar um posto de saúde.

Caso as manifestações sejam mais graves, como falta de ar, dor no peito ou alterações decorrentes de doenças crônicas (diabetes ou pressão alta, por exemplo), a recomendação é buscar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que atende urgências e emergências mais complexas.

Ao apresentar sinais de Covid, o paciente deve esperar até o terceiro dia de sintomas para realizar o teste. Nas UPAs, segundo publicação da Sesa, os testes são realizados em pacientes hospitalizados.

Onde tomar vacina da Covid-19

Crianças com menos de 5 anos e grupos prioritários em Fortaleza podem se vacinar nos seguintes locais:

Regional de Saúde I

Posto de saúde Francisco Domingos da Silva (Av. Pres. Castelo Branco, 4759 - Barra do Ceará)

Regional de Saúde II

Posto de saúde Geraldo Madeira Sobrinho - Pio XII (Rua Belisário Távora, 42 - São João do Tauape)

Regional de Saúde III

Posto de saúde Meton de Alencar (Rua Padre Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Regional de Saúde IV

Posto de saúde Dom José Bezerra Coutinho (Rua Primeiro de Janeiro, 918 - Parangaba)

Regional de Saúde V

Posto de saúde Rita Maria Lemos Coelho (Rua Geci Freitas Monteiro, em frente ao número 67 – Canindezinho)

Regional de Saúde VI

Posto de saúde Mattos dourado (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz)