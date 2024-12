Maternidade-Escola da UFC suspende visitas a enfermarias devido ao aumento de casos de Covid-19

Estão suspensas, por tempo ainda indeterminado, as visitas a pacientes internados nas enfermarias da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac). A medida foi confirmada pelo Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC/Ebserh) nesta segunda-feira (2) e se deve ao aumento dos casos de Covid-19 no Estado.

Também foi determinada pela administração do hospital uma maior restrição às visitas diárias no setor de Neonatologia e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Materna.

Em nota, a Ebserh afirmou que o uso de máscaras é, agora, obrigatório. Além disso, que é permitido apenas um acompanhante por paciente nas enfermarias e que a entrada de visitante ou acompanhante com qualquer sintoma gripal não será permitida.

"O CH-UFC reafirma seu compromisso com a saúde e a segurança da população, destacando que a equipe de vigilância do hospital realiza monitoramento contínuo. Esse trabalho tem como objetivo garantir que a liberação das visitas ocorra de forma segura e que os profissionais recebam todo o suporte necessário para atuar neste momento. Todas as decisões serão tomadas de acordo com protocolos divulgados pelas autoridades sanitárias", justificou a administração.

Cartazes com orientações sobre prevenção

O Diário do Nordeste apurou que foram distribuídos cartazes em toda a Meac com orientações individuais para a prevenção da doença, como uso de máscaras e higienização das mãos. Funcionários também foram orientados a não comparecer ao trabalho se tiverem sintomas de síndrome gripal e a testarem para a presença do vírus Sars-COV-2.

"Banco de leite continua com atendimento normal e seguimos com os mesmos protocolos de atendimento", disse à reportagem uma fonte que preferiu não se identificar.

O Complexo Hospitalar da UFC conta, ainda, com o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), mas não se sabe há restrições do tipo, também, na unidade.

Aumento de casos de Covid-19

O Ceará enfrenta um aumento progressivo de casos confirmados de Covid-19 devido à presença de novas subvariantes do vírus. Em amostras processadas na semana passada, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) identificou ao menos duas subvariantes: a XEC e a LP.8.1.

A LP.8.1, de acordo com o laboratório, estava presente em amostras de Fortaleza, Sobral, Quixeré, Caucaia e Maracanaú. Já a XEC foi identificada na Capital e em Caucaia. Ambas estão associadas à linhagem JN.1, que é predominante no Ceará.

Por causa do crescimento da positividade dos casos, que saiu de 15% para 30% só nas últimas duas semanas, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) solicitou, em uma nota técnica publicada na última quarta-feira (27), a intensificação de medidas de proteção contra a doença por parte de estabelecimentos e profissionais da área.