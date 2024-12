Fortaleza tem 6 postos de vacinação contra a Covid-19 para crianças e grupos prioritários; veja onde

Com o aumento dos casos de Covid-19 registrado nas últimas semanas, faz-se necessário lembrar de vacinar — pela primeira vez ou como reforço — a população considerada mais "vulnerável" à infecção, como crianças com menos de cinco anos de idade e grupos prioritários, como idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades.

Em Fortaleza, são seis os postos de saúde aptos a aplicar as doses do imunizante, que, neste caso, é o SpikeVax, fabricado pela Moderna.

As doses são enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas aos municípios pelo Governo do Estado. Segundo a Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS), a Capital recebeu 1,7 mil doses para aplicar no público-alvo, seja pela primeira vez, nos pequenos, ou como reforço para os grupos prioritários, enquanto durar o estoque.

Veja onde vacinar crianças com menos de 5 anos e grupos prioritários em Fortaleza contra a Covid-19

Regional de Saúde I

Posto de saúde Francisco Domingos da Silva (Av. Pres. Castelo Branco, 4759 - Barra do Ceará)

Regional de Saúde II

Posto de saúde Geraldo Madeira Sobrinho - Pio XII (Rua Belisário Távora, 42 - São João do Tauape)

Regional de Saúde III

Posto de saúde Meton de Alencar (Rua Padre Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Regional de Saúde IV

Posto de saúde Dom José Bezerra Coutinho (Rua Primeiro de Janeiro, 918 - Parangaba)

Regional de Saúde V

Posto de saúde Rita Maria Lemos Coelho (Rua Geci Freitas Monteiro, em frente ao número 67 – Canindezinho)

Regional de Saúde VI

Posto de saúde Mattos dourado (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz)

O que é preciso levar para a vacinação?

Tanto para crianças como para grupos prioritários, é preciso apresentar documentos de identidade com foto nos locais de vacinação.

Pessoas dos grupos prioritários devem, também, levar laudos médicos ou receituários que apontem as comorbidades ou comprovantes das atividades profissionais previstas.

A vacinação ocorre de segunda-feira a sexta-feira, de 8 horas às 18h30min, e aos fins de semana, em duas unidades de referência, nos postos Pio XII, no São João do Tauape, e Mattos Dourado, no Edson Queiroz, de 8h às 16h30min.

Quais são os grupos prioritários?

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme calendário de vacinação*

Gestantes e puérperas

Idosos 60 anos ou mais

Trabalhadores da saúde

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com comorbidades

Pessoas imunocomprometidas

Pessoas que vivem em instituições de longa permanência

Pessoas privadas de liberdade

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Indígenas

Ribeirinhos

Quilombolas

*Aplicadas dentro do calendário de rotina, independentemente de estarem ou não dentro do grupo prioritário

Iidosos, gestantes, puérperas e imunocomprometidos devem tomar duas doses ao ano da nova vacina, independentemente do número de doses já recebidas. Já no caso dos demais grupos prioritários, a orientação é receber uma dose anual.

Não vacinados

De acordo com a Prefeitura, pessoas que não fazem parte de nenhum grupo prioritário e nunca se vacinaram contra a Covid-19 devem tomar o novo imunizante, fabricado pela Moderna, bastando apenas uma dose para a proteção.