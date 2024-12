Ceará tem aviso de chuvas intensas de até 50 mm por dia em 43 municípios; veja lista

Chuvas intensas de até 50 milímetros (mm) por dia podem afetar 43 municípios cearenses, entre às 10h desta segunda (2) até às 10h da terça-feira (3), conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, são previstos ventos intensos de 40 a 60 km/h.

As precipitações no período podem ser entre 20 e 30 mm por hora. Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, de acordo com o Inmet.

As cidades afetadas fazem parte do Cariri Cearense, como Juazeiro do Norte, e do Centro-Sul, como Iguatu. Confira a lista completa:

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Barbalha

Barro

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Cedro

Crateús

Crato

Farias Brito

Granjeiro

Icó

Iguatu

Independência

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Milagres

Missão Velha

Mombaça

Nova Olinda

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Piquet Carneiro

Potengi

Quiterianópolis

Quixelô

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Tarrafas

Tauá

Várzea Alegre

Previsão do tempo

A previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica chuvas fracas e isoladas em algumas regiões do Ceará para esta segunda-feira (2).

Pela manhã, o céu varia de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuvas fracas, isoladas e passageiras no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Maciço de Baturité.

Já no período da tarde, na faixa litorânea, o céu fica com poucas nuvens. Nas demais macrorregiões, o céu varia de poucas nuvens a nublado com chuvas de intensidade fraca.

Para a noite, na faixa litorânea, o céu fica variando de poucas nuvens a parcialmente nublado. Nas demais macrorregiões, o céu varia de parcialmente nublado a nublado com chuvas de intensidade fraca a moderada e descargas elétricas.