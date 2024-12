Novo incêndio é registrado no Parque do Cocó nesta segunda-feira (2); veja vídeo

Um novo incêndio foi registrado no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, no início da tarde desta segunda-feira (2). O fogo provocou uma extensa nuvem de fumaça que pode ser vista por pessoas que trafegam por vias próximas ao local, como nas avenidas Raul Barbosa e General Murilo Borges.

Por meio de vídeos recebidos pelo Diário do Nordeste, é possível ver a extensão da fumaça que parte da vegetação do local. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) ainda atua para combater o fogo.

O Parque do Cocó já havia registrado um incêndio no último sábado (30). No entanto, segundo o Corpo de Bombeiros, não há evidências de que os dois casos tenham relação, no momento.

Legenda: Foco do incêndio no Parque Estadual do Cocó Foto: Kid Júnior

Monitoramento e laudo pericial

Nesta segunda-feira (2), a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) informou, por meio de nota, que a gestão do Parque está acompanhando de perto os acontecimentos e segue monitorando a situação, por meio do sistema de vigilância eletrônica da Unidade de Conservação, drones e por rondas presenciais da equipe nas áreas afetadas.

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) realizará laudo pericial dos incêndios. A Perícia Forense, que também atua no local, auxiliará nos trabalhos de identificação da causa.

Legenda: Corpo de Bombeiros e outras forças de segurança atuam no local Foto: Kid Júnior

Além disso, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) está realizando o monitoramento dos focos de calor, no âmbito do Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais (Previna).