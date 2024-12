Focos de fumaça são registrados no Parque do Cocó nesta terça-feira (3)

Após registrar incêndio nessa segunda-feira (2), o Parque Estadual do Cocó ainda apresenta focos de fumaça na manhã desta terça (3), em Fortaleza, mesmo após o fogo no local ser extinto. Ontem, a combustão da vegetação gerou uma nuvem acinzentada que pôde ser vista por pessoas que trafegavam por vias próximas, como as avenidas Raul Barbosa e General Murilo Borges.

No início desta manhã, há uma viatura do Corpo de Bombeiros na Unidade de Conservação e, conforme relataram os agentes da corporação à reportagem, não há mais chamas e a fumaça é provocada pela vegetação seca.

VEJA VÍDEO

Na segunda-feira, a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) informou, por nota, que a gestão do Parque acompanhava de perto os acontecimentos e seguia monitorando a situação, via sistema de vigilância eletrônica, drones e por rondas presenciais da equipe nas áreas afetadas.

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) realizará laudo pericial dos incêndios. A Perícia Forense, que também atua no local, auxiliará nos trabalhos de identificação da causa.

Veja também Ceará Proporção de pessoas pretas é maior nos bairros de Fortaleza com menor IDH; veja dados por local Ceará Maternidade-Escola da UFC suspende visitas a enfermarias devido ao aumento de casos de Covid-19

Além disso, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) realizava o monitoramento dos focos de calor, no âmbito do Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais (Previna).

Visita técnica de autoridades

Nesta manhã, integrantes da Sema, da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), além de pesquisadores do Programa Cientista Chefe Sema/Funcap, realizam uma visita técnica ao parque.

Atendendo a um convite da titular da Sema, Vilma Freire, os presentes devem tratar de temas como as ações de prevenção e de combate aos incêndios na Unidade de Conservação estadual.