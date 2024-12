Papai Noel chega no Natal de Brilho de Maracanaú; veja fotos

O Natal de Brilho de Maracanaú, evento natalino promovido pela prefeitura do município cearense, teve abertura oficial neste sábado (30) com a chegada do Papai Noel, na Praça da Estação, no Centro.

A programação especial segue até 25 de dezembro e tem como tema “A Magia do Natal vai até Você”. Grandes shows, desfiles natalinos e mais atrações estão previstas.

Na abertura, a chegada do Papai Noel chamou atenção do público. De crianças a idosos, pessoas de todas as idades acompanharam o trajeto do bom velhinho que marcou o início das festividades na cidade.

Além do Centro, a programação do Natal de Brilho será descentralizada para 14 bairros de Maracanaú, que receberão 15 desfiles natalinos com carros alegóricos e personagens ligados ao festejo. O primeiro deles ocorreu no bairro Timbó já neste sábado.

Além dos desfiles, o Natal de Brilho de 2024 tem como destaque shows de grandes artistas do País, sempre na Praça da Estação, às 19h30.

Geraldo Azevedo se apresenta no próximo sábado, dia 7 de dezembro, marcando o início dos shows. A agenda segue com Isadora Pompeu (sexta, dia 13), Missionário Shalom (sábado, 14) e irmã Kelly Patricia (sexta, 20).

Também na música, o pianista Felipe Adjafre se apresenta no dia 14 na Casa Rodolfo Teófilo, na Pajuçara, e no dia 21, na Praça da Estação.

O Natal de Brilho contará, ainda, com decoração especial e programação cultural tanto na Praça da Estação, de terça a domingo, como na Casa Rodolfo Teófilo,às sextas e sábados.

As tradicionais Missas de Natal finalizam a programação nos dias 24 e 25 de dezembro, a partir das 18 horas.