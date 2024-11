Restaurante em Fortaleza recria experiência de cantinas italianas

Ingredientes frescos, receitas autênticas e uma atmosfera de celebração em torno da mesa fazem das cantinas italianas verdadeiros símbolos de acolhimento e boa comida. Em Fortaleza, o restaurante Cantina Tornatore, localizado no bairro Dionísio Torres, inspirou-se nesses espaços para recriar um ambiente que se traduz numa viagem pela gastronomia e cultura da Itália.

“As cantinas sempre foram muito mais que restaurantes: são lugares onde histórias são compartilhadas, laços são fortalecidos e memórias são criadas”, destacam o casal Marcelo Arrais e Fernanda Luiza Arrais, que administram o restaurante juntamente com o filho Marcelo Arrais Filho.

Eles contam que após uma viagem a Roma e muita pesquisa de mercado, tanto na Itália quanto em São Paulo, decidiram trazer para Fortaleza um espaço onde as pessoas pudessem vivenciar o espírito das cantinas: boa comida, atmosfera familiar e celebração.

“Trouxemos elementos essenciais da cultura italiana, como o uso de ingredientes frescos, receitas autênticas e o conceito de compartilhar à mesa. No ambiente, buscamos recriar o aconchego das cantinas italianas com iluminação suave, música ambiente e detalhes na decoração que remetem à Itália”, explica Marcelo.

Até o design do restaurante foi inspirado na atmosfera desses espaços tradicionais e cuidadosamente planejado para criar um ambiente acolhedor e elegante. Elementos como madeira, tijolos aparentes e objetos decorativos que remetem à Itália, fazem parte da decoração, completando uma ambiência que remete a uma viagem à Itália.

Ainda conforme o casal, o nome do estabelecimento resgata outra paixão: o cinema. Tornatore é uma homenagem ao renomado diretor italiano Giuseppe Tornatore. “Essa escolha está profundamente conectada à história do local, que anteriormente abrigava a nossa locadora de vídeo, a Distrivideo. E agora essa transição entre cinema e gastronomia também faz parte da alma do Tornatore, resultando em um espaço que combina memórias, arte e boa comida, criando uma experiência verdadeiramente especial para nossos clientes”, conta Marcelo.

Legenda: Além de massas e risotos, o cardápio também conta com uma seleção de pizzas, inspirada na pizzaria napolitana Foto: Divulgação

Gastronomia

Com cardápio assinado pelo chef Hanry Sindeaux, a Cantina Tornatore busca unir a tradição italiana com inovação contemporânea. “O Spaguetti Al Mare é um exemplo claro de uma contemporaneidade e um prato de fusões”, destaca o chef. “Unindo a massa italiana de grano duro, os frutos do mar da costa do Atlântico e do Pacífico envoltos em um molho de coco, açafrão e gengibre que une a culinária tailandesa, africana e brasileira, o prato é uma explosão de sabores”, detalha.

Pratos como papardele mignon com gorgonzola estão entre os carro-chefe da casa. Consiste em medalhões de filé selados em manteiga e alecrim, servido com massa larga de grano duro e fonduta de parmesão e gorgonzola. Finalizados com demiglace, um molho de 48 horas de cozimento lento.

Além de massas e risotos, o cardápio também conta com uma seleção de pizzas, inspirada na pizzaria napolitana e com ingredientes selecionados. Partindo de um clássico italiano, mas sempre com um toque do chef, as pizzas vêm com ingredientes como caponata de berinjela, mel de abelha picante, tomate confitado, chutney de manga, picles de cebola roxa, além de vegetais não tão usuais em pizzas, como endro dil e a rúcula silvestre.

“O ponto de partida de todas as receitas é sempre um prato tradicional das cantinas da Itália e das cozinhas das nonas. E depois vem o processo criativo, sempre priorizando o sabor e a seleção de ingredientes de qualidade. Dessa forma, o produto final é um prato que respeita a gastronomia italiana, mas que demonstra bem a identidade regional da Cantina Tornatore”, arremata Hanry Sindeaux.

Legenda: Gnochi entroterra: prato traz a marca da regionalidade do produto nordestino com a essência do nhoque italiano Foto: Divulgação

Destaques do Chef

Bolonhesa Tornatore: traz o ragu de carne bovina de cozimento lento até desfiar em molho de tomate italiano, pesto de manjericão e queijo parmesão.

Riso e Fagiole: a versão do baião de dois nordestino, seguindo as regras italianas para um bom risoto. Unindo o arbóreo italiano e o feijão verde, tão tradicional da cozinha cearense e ainda o queijo coalho e a carne de sol na manteiga de garrafa.

Gnochi entroterra: nhoque de banana da terra com carne de sol e fonduta de parmesão. Este prato traz a marca da regionalidade do produto nordestino com a essência do nhoque italiano.

Salmão em limoncello: filé de salmão grelhado servido com manteiga noisette e um fetuccine em molho de creme de leite, espinafre e licor de limão siciliano.

Conchiglione surf and turf: massa tipo concha, recheada com uma terrine de queijo, camarão e bacon, servida em molho de tomate San Marzano. Une sabores do mar e da terra em uma união pouco provável e surpreendente.

Serviço:

Cantina Tornatore

End.: Av. Antônio Sales, 2916 - Dionísio Torres

Telefone: (85) 99122-3837

Horários de funcionamento - Almoço (a partir de 05/12)

Segunda a domingo: 11h30 às 15h00

Menu Executivo disponível de segunda a quinta-feira.

Happy Hour

Segunda a quinta: 17h30 às 20h

Sexta a domingo: 17h30 às 19h

Horários de funcionamento geral

Sexta e sábado: 17h30 às 23h30

Domingo a quinta: 17h30 às 22h30