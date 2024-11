Supermercado em Pacatuba, na Grande Fortaleza, é interditado por risco de desabamento

Um supermercado localizado no Centro de Pacatuba, na Grande Fortaleza, foi interditado por risco de desabamento na tarde desta quinta-feira (28). Funcionários do Vem Pra K Atacarejo confirmaram ao Diário do Nordeste a ocorrência, informando que não há perigo para trabalhadores e clientes. Segundo eles, todos saíram em segurança.

Conforme a Defesa Civil Municipal, duas grandes rachaduras na estrutura causaram a interdição. Uma foi solicitado ao proprietário da edificação o fechamento do supermercado e um laudo urgente do engenheiro que participou do planejamento e construção.

Segundo um colaborador, órgãos como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros já estavam no local no início da noite desta quinta. Os bombeiros foram acionados pela própria Defesa Civil.

Funcionários são retirados

Vídeo que circula nas redes sociais mostra danos na estrutura do atacarejo, que fica na rua Caio Prado. Nas imagens, é possível ver funcionários do lado de fora do empreendimento.

A Defesa Civil informou ao Diário do Nordeste que pediu a uma vizinha de parede com o estabelecimento que deixasse sua residência por conta do iminente desabamento.

A interdição vai durar até que seja feita a correção completa da edificação, conforme a pasta.