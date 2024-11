Bactérias e vírus são encontrados em água e comida de fábrica de Morada Nova que registrou infecções

Após o surto gastrointestinal que atingiu mais de 700 funcionários, uma análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen) identificou a presença de bactérias e vírus infecciosos na comida e na água da fábrica calçadista Coopershoes, em Morada Nova. A presença dos organismos teria motivado os sintomas como náusea, vômito e diarreia.

A disseminação dos quadros de infecção intestinal acontece no último dia 14 de novembro, quando centenas de trabalhadores do empreendimento deram entrada em unidades municipais de saúde com estado semelhante. Diante do cenário de surto, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) foi acionada.

Veja também Ceará Prefeitura de Fortaleza sabia desde o início do ano que IJF teria crise em agosto, revela Conselho Ceará Após ação judicial, fechamento de centro para pessoas situação de rua em Fortaleza é suspenso Ceará Bondinho de Ubajara entra em manutenção e passeios são suspensos; saiba quando será o retorno

Contaminação fecal na água

Os testes realizados pelo Lacen constataram a existência de patógenos de importância para a saúde pública em materiais fornecidos pelo empreendimento aos trabalhadores.

Na avaliação da água, foram detectadas bactérias do grupo coliformes totais e Escherichia coli, que indicam contaminação fecal do material. Já nos alimentos analisados, o laboratório identificou a presença das bactérias Bacillus cereus e Estafilococos coagulase.

Todos esses microorganismos podem causar quadros de Doença de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA), que, conforme o Ministério da Saúde, inclui sintomas como:

Náusea;

Vômito;

Dor abdominal;

Diarreia;

Falta de apetite;

Febre.

Surto foi contido

Ao ser acionada, a Sesa, de início, já suspendeu o uso de bebedouros na empresa e determinou a utilização de água engarrafada. Então, técnicos realizaram uma investigação epidemiológica no local, com inspeção sanitária e entrevistas com mais de 400 funcionários.

Foram coletados, em conjunto com equipes do Município, amostras de água, de alimentos e de material biológico de pessoas que apresentavam sintomas da infecção. Com as medidas de contingenciamento, o surto foi contido.

Processo administrativo sanitário

O Município de Morada Nova recebeu os laudos gerados pela análise do Lacen e todas as orientações necessárias da Secretaria.

A empresa Coopershoes será autuada e responderá a processo administrativo sanitário (PAS), conforme a Pasta estadual.