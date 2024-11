Bondinho de Ubajara entra em manutenção e passeios são suspensos; saiba quando será o retorno

O Bondinho de Ubajara, na região serrana do Ceará, não funcionará nesta semana devido a uma manutenção. O aviso foi dado por meio das redes sociais da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) nesta segunda-feira (25).

A previsão do retorno dos passeios em funcionamento normal será no próximo domingo (1º), conforme a pasta. Ainda segundo a Setur, a manutenção no Teleférico de Ubajara já estava programada.

Passeios

Os passeios no Bondinho são feitos mediante agendamento no site da Setur. Para confirmar o passeio, serão recolhidos 3 kg de alimento não perecíveis por pessoa.

A comida será direcionada ao programa Ceará sem Fome. O Teleférico é uma atração turística situada no Parque Nacional de Ubajara.

O passeio começa na estação Monte e no trajeto é possível ver a vegetação típica da Mata Atlântica e "vistas espetaculares dos vales e cavernas que compõem a paisagem local".