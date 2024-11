Unidade que acolhe população de rua em Fortaleza é fechada: 'E agora o povo vai para onde?'

Beneficiários do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) não terão mais a unidade da rua Jaime Benévolo, no Centro de Fortaleza, como opção de assistência. Pessoas que chegaram ao local na manhã desta quarta-feira (27) se depararam com caminhões de mudança recolhendo móveis, eletrodomésticos e documentos, e denunciam o fechamento do equipamento por falta de pagamento de aluguel.

A unidade, que atendia em média 100 usuários por dia, funciona como porta de entrada da população em situação de rua da Capital para acessar direitos básicos, como alimentação, higiene pessoal, assistência social e jurídica, além de Cadastro Único para programas sociais.

Segundo o coordenador do Movimento da População de Rua do Ceará, Arlindo Ferreira, o "desmanche" no equipamento teve início há cerca de três meses, quando contratos de seleção pública começaram a ser encerrados e não houve uma renovação do quadro de pessoal. Cada uma das duas unidades de Fortaleza (a outra fica no bairro Benfica) deveria contar com, pelo menos, quatro assistentes sociais, mas funcionava com apenas um, em algumas situações.

"Não chamaram o pessoal da seleção que foi aprovado, e de lá para cá só veio a desconstrução do serviço. É falta de assistente, falta de abordagem social, e no final, agora, está acontecendo isso, que é o despejo do Centro Pop. Tem gente que tem isso aqui como um apoio. Eu, quando vivia na rua, vinha às 6 horas da manhã pra poder usar o banheiro, para ser um dos primeiros a entrar, poder tomar um banho. E agora o povo vai para onde? E aqui tem a documentação do povo, vai para onde?", questiona Arlindo.

Assistência interrompida

Legenda: Carros da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) recolheram documentos do Centro Pop do Centro, na manhã desta quarta-feira (27) Foto: Theyse Viana

Em situação de rua há quatro anos, Cristiano Rafael, 32, utilizava o Centro Pop diariamente há quatro meses. Era no local onde ele fazia a primeira refeição do dia, participava de oficinas e obtinha assistências consideradas essenciais. Ele lamenta o fechamento da unidade, e não tem certeza de onde pode continuar recebendo o atendimento.

"Na minha opinião, foi uma covardia do prefeito fazer isso, ele não deveria fechar os Centros Pop, como os Cras, que também ele está fechando. Ele deveria continuar o trabalho, porque a gente em situação de rua não tem onde morar, [aqui] a gente recebe nosso auxílio. Morador de rua não é cachorro", desabafa.

Fernanda Gonçalves, membro da coordenação da Pastoral do Povo da Rua, destaca que Fortaleza "deveria ter cerca de cinco Centros Pop, porque a população de rua tem crescido bastante, está em todas as áreas de Fortaleza, não mais no Centro da Cidade, como se pensava antes".

6.334 pessoas viviam em situação de rua em Fortaleza, ao fim de 2023, de acordo com o relatório "População em Situação de Rua", elaborado pelo Governo Federal.

Ela destaca que o fechamento simboliza um "sucateamento" que se arrasta, impactando diretamente na assistência prestada à população. "Além dos equipamentos estarem em número reduzido e com condições físicas precárias, ainda atuam com equipes reduzidas. As pessoas ficavam sem atendimentos, porque uma assistente social e um psicólogo para atender uma demanda enorme de pessoas não dá", situa.

Para Fernanda, a preocupação agora é com o funcionamento do Centro Pop do Benfica, que passa a ser a única unidade do tipo a funcionar na Capital. "Amanhã lá certamente vai estar um caos, porque as pessoas vão todas pra lá. E já estava sobrecarregado", frisa.

Aluguel de novo imóvel

A Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) informou que a locação de novo imóvel para o Centro Pop já está em fase de formalização. Segundo a pasta, o novo prédio está localizado na Av. Carapinima, no Centro, e "entrará em funcionamento em breve".

A respeito da unidade da Rua Jaime Benévolo, a SDHDS explicou que existe orçamento e limite financeiro garantidos para o pagamento, mas conforme o decreto Nº 15.817, que disciplina a instrução e a tramitação do procedimento de seleção para locação de imóveis, o Certificado de Inspeção Predial (CIP) é exigido para a realização do pagamento do aluguel. Ainda conforme a secretaria, o documento foi solicitado aos proprietários do imóvel, sem êxito.