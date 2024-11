Natal Alegria na Praça recebe cartinhas de crianças para o Papai Noel

O 6º Natal Alegria na Praça, promovido pelo Sistema Verdes Mares (SVM), vai realizar o sonho de várias crianças de ganhar o presente de Natal desejado pelas mãos do Papai Noel. A ação gratuita é destinada aos pequenos de 4 a 13 anos de idade e vai contemplar aqueles que se destacarem na elaboração de uma carta.

Cada criança interessada em participar deve escrever uma carta para o Papai Noel, pedindo o presente que deseja ganhar, e depositar essa cartinha até as 17h do dia 11 de dezembro (quarta-feira), na urna situada na recepção do SVM, em Fortaleza (CE). É fundamental que a carta contenha o nome do responsável, endereço completo e um telefone para contato.

As cartinhas serão selecionadas com base nos critérios: criatividade ao pedir o presente e explicação do motivo pelo qual merece ganhá-lo.

6º Natal Alegria na Praça

As crianças autoras das melhores cartinhas serão presenteadas pelo Papai Noel no 6º Natal Alegria na Praça, que será realizado no dia 20 de dezembro (sexta-feira), na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, a partir das 18h. A programação do evento também contará com a celebração da Santa Missa de Preparação do Natal de Jesus.

Serviço

Cartinhas para o Papai Noel do 6º Natal Alegria na Praça

Prazo: até as 17h do dia 11 de dezembro (quarta-feira)

Local da urna: recepção do SVM (rua Assis Chateaubriand, s/n, Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, bairro Dionísio Torres, Fortaleza)

Gratuito