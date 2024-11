Black Friday do Beach Park com descontos em resorts e Aqua Park começa hoje

Um dos destinos turísticos mais procurados no Ceará, o Beach Park, anuncia o seu período de Black Friday com preços exclusivos para os resorts, o Aqua Park e o Beach Card. A promoção começa hoje (26) e vai até sexta-feira (29).

Entre as ofertas, estão diárias nos resorts com até 50% de desconto, incluindo café da manhã e jantar, além de estrutura completa para relaxamento e atividades infantis com os Beach Friends, garantindo diversão para os pequenos durante todo o dia.

No Aqua Park, os ingressos estarão disponíveis a partir de R$ 149 no pix ou parcelados em até 10 vezes de R$ 15,90 no cartão de crédito. Os visitantes terão acesso a mais de 30 atrações divididas entre: radicais, moderadas e família. Em breve, o parque aquático irá receber a sua mais nova atração: a montanha-russa aquática mais alta do mundo, o Surreal. A quantidade de ingressos promocionais disponíveis para compra pode variar de acordo com a data escolhida, podendo ser utilizados no período de até 11/07/2025.

Surreal

Com data de inauguração em breve, o Surreal terá impressionantes 28 metros de altura. O toboágua estabelece um novo recorde mundial e traz o universo do surfe e suas manobras radicais como tema para uma experiência única que une aventura e tecnologia de ponta.

Os visitantes poderão ‘surfar’ em boias duplas impulsionadas por jatos d’água, atingindo velocidades de até 42 km/h em um percurso de aproximadamente um minuto e vinte segundos. Ao longo do trajeto, os participantes enfrentarão diversas manobras inspiradas no surfe, como o ‘cutback’, que será traduzido em ‘constrictors’ — espirais que garantem uma adrenalina extra.

Beach Card

Outra oferta da Black Friday Beach Park são as vantagens exclusivas para clientes do programa Beach Card, que estará de cara nova e apresentará a edição "Beach Card Surreal" que poderá ser adquirido com até R$13.000 de desconto nos planos com pagamento em pix.

O Beach Card é o cartão de benefícios do Beach Park e garante acesso livre ao parque aquático e uma série de descontos em serviços de parceiros fora do destino. Com o Beach Card, o cliente tem acesso livre ao Aqua Park e pode aproveitar as mais de 30 atrações do parque sempre que desejar.

Resorts

Com descontos que chegam até 50% em hospedagens, a Black Friday do Beach Park inclui todos os quatro resorts: Wellness Beach Park Resort, Suites Beach Park Resort, Oceani Beach Park Resort e Acqua Beach Park Resort.

Para dar um incentivo a mais no planejamento da viagem, na Black Friday do Beach Bark, é possível encontrar opções de tarifas especiais em alguns dos principais feriados e períodos do ano. No Natal, os pacotes para o período de 22 a 26 de dezembro, chegam a descontos de até 20% para pagamentos no Pix.

No período de férias escolares, será possível encontrar pacotes promocionais de 18 a 24 de janeiro de 2025 com até 30% no pix. Já nos dias 01 a 07 de fevereiro de 2025, os descontos chegam a 50% no pix e 40% no cartão. Em outros feriados de 2025, há ofertas de até 50% de desconto no pix.

Novidades para 2025

Entre as novas atrações para o ano que vem, o Beach Park anuncia o Parque Arvorar, localizado no município de Aquiraz/CE no bairro Vila Terra Brasilis - a 25 minutos do complexo aquático. O espaço contará com mais de 20 atrações e promoverá de forma divertida a educação e consciência ambiental.

A mais recente adição ao portfólio de resorts, o Ohana Beach Park Resort, também deverá inaugurar em 2025. O resort terá uma área de aproximadamente 10.000m², à beira-mar, com uma arquitetura que combina o rústico e confortável com elementos da cultura cearense.

Outro destaque, é a expansão da Vila Azul do Mar, espaço de convivência e lazer aberto ao público, com novas lojas e opções gastronômicas e um carrossel para as crianças, com grande parte das atividades iniciadas no final de tarde, após o fechamento do Aqua Park.

O Beach Park também anuncia ainda para o próximo ano um grande equipamento na orla da Beira-mar, para aprimorar a experiência dos turistas no principal ponto turístico da cidade: os Píeres Beira-mar, divididos entre Píer Náutico e Píer Ideal.

Serviço

Black Friday Beach Park 2024

De 26/11 a 29/11

Site: www.beachpark.com.br

Central de vendas: (85) 4012-3030

WhatsApp: (85)98171-7021