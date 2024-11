Plano odontológico oferece vantagens exclusivas para o fim do ano

A adesão a planos odontológicos oferece benefícios que vão além do cuidado com os dentes, proporcionando economia e acesso facilitado a tratamentos preventivos e corretivos. Pensando nisso, a Uniodonto Fortaleza inicia campanha para possibilitar a aquisição de planos odontológicos durante os meses de novembro e dezembro, com condições diferenciadas para quem deseja investir na saúde bucal.

“Ter um plano significa ficar despreocupado em relação a qualquer problema que você tenha no seu dente”, afirma Daniel Jereissati, gerente regional de vendas da Uniodonto. Manter a saúde bucal é um fator diretamente ligado à qualidade de vida. O cuidado regular com os dentes e a gengiva também contribui para prevenir cáries, obturações e questões mais sérias. Caso não haja um cuidado, os problemas podem afetar até outras áreas da saúde, ocasionando infecções e doenças cardiovasculares.

“Sabemos que os dentes, se não forem tratados, causarão problemas no futuro. A Uniodonto trabalha muito bem isso. Temos um índice de qualidade muito forte, fornecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Todo cliente que se previne a cada seis meses está apto a ter uma saúde bucal melhor. São condições melhores para o futuro. É preciso fazer prevenção, limpeza e tratamento de flúor. A saúde bucal é importantíssima”, afirma Daniel.

A empresa apresenta a possibilidade de escolher entre redução de carência e desconto. A primeira vantagem representa queda de 50% na carência, a partir de duas vidas no contrato. A segunda é baseada em uma tabela progressiva: quanto mais pessoas no acordo, maior é o desconto.

Os planos odontológicos da Uniodonto apresentam diversas vantagens para quem busca praticidade e economia. É possível ter acesso a serviços variados, que incluem desde procedimentos preventivos, como limpezas e avaliações, até tratamentos mais avançados e estéticos. “Você está seguro, coberto, com a melhor operadora de odontologia do Estado do Ceará, que é a Uniodonto Fortaleza. Significa ficar tranquilo e despreocupado”, finaliza Daniel Jereissati.

Mais informações:

Site: https://www.uniodonto-ce.com.br/pages/paginaInicial

Instagram: @uniodontofortaleza