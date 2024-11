Diário do Nordeste, Verdinha e TV Verdes Mares vencem 6º Prêmio MPCE de Jornalismo

Três veículos do Sistema Verdes Mares — Diário do Nordeste, TV Verdes Mares e Verdinha — venceram quatro categorias do 6º Prêmio MPCE de Jornalismo, uma realização do Ministério Público do Estado do Ceará. A solenidade de entrega ocorreu na noite desta quinta-feira (28), na sede da Procuradoria Geral de Justiça, no bairro Cambeba, em Fortaleza.

O Diário do Nordeste ganhou o 2º lugar na categoria ‘Jornalismo Impresso/WEB’, com a série de reportagens "Órfãos da Pandemia", assinada por Mylena Gadelha e Nícolas Paulino. O especial mostra o contexto social de famílias atingidas pela Covid-19 e o andamento de políticas públicas criadas (ou não) para atender esse público.

Em 'Fotojornalismo', o Diário do Nordeste também foi reconhecido. A fotógrafa Fabiane de Paula conquistou o 2º lugar com o trabalho "Reencontros".

Por sua vez, a Verdinha FM 92.5 conquistou a 2ª colocação na categoria 'Radiojornalismo' com o “Justiça na Escola”. A produção e o roteiro são dos jornalistas Sarah de Queiroz e Nícolas Paulino.

Na categoria 'Telejornalismo', houve dobradinha da TV Verdes Mares: em 2º lugar, ficou a reportagem “Tempo e Justiça”, da repórter Aline Oliveira. Já o 3º lugar ficou com a matéria “Municípios têm até agosto para desativar lixões”, de Itallo Rocha.

O PRÊMIO

Na edição deste ano, 96 trabalhos concorreram ao prêmio nas categorias 'Fotojornalismo', 'Radiojornalismo', 'Jornalismo Impresso/Web' e 'Telejornalismo'. Este ano, o tema foi “MP do Ceará e Cidadania: Fortalecendo a Defesa dos Direitos e a Promoção da Justiça”.