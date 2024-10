Diário do Nordeste vence prêmio Abecip de Jornalismo com especial sobre clima em Fortaleza

O repórter Lucas Falconery, da editoria DN Ceará do Diário do Nordeste, venceu o 21º Prêmio de Jornalismo da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), na categoria ESG. O trabalho premiado foi o especial de três reportagens “Fortaleza e a Emergência do Clima”, publicado em outubro de 2023.

A condecoração reconhece publicações que reflitam sobre o impacto das mudanças climáticas sobre as metrópoles e centros urbanos, com o agravamento das condições do meio ambiente, evidenciada na tragédia provocada por enchentes no Rio Grande do Sul.

A 21ª edição contou com 114 matérias publicadas ou reproduzidas por jornais e revistas, nas versões física e online, rádio, TV, internet e podcasts, em diversos estados e regiões do país.

A comissão julgadora foi formada por sete integrantes, incluindo quatro jornalistas especializados na área financeira e três especialistas em economia e crédito imobiliário.

Para Lucas Falconery, as mudanças climáticas são parte do cotidiano das cidades, apesar de ainda serem desconhecidas ou até ignoradas por muitas pessoas. No especial de reportagens, a ideia foi mostrar como essa nova realidade impacta diretamente a população, as causas do problema e as possíveis soluções para conter o prejuízo.

"Pensar nesse cenário mostra como é urgente remodelar a cidade, nossa forma de produzir e de consumir. Isso passa também pela nossa forma de construir e de morar, pensando do conforto térmico à sustentabilidade", pensa o jornalista.

No especial, por exemplo, foi mostrado que 9 bairros de Fortaleza estão em alto índice de risco climático, e os habitantes mais pobres serão os principais afetados, segundo o Plano Local de Ação Climática elaborado pela Prefeitura de Fortaleza. A cidade pode ficar 4°C mais quente e ter 40% mais chuvas até o ano de 2100.

Segundo Lucas, escrever sobre meio ambiente e o impacto social relacionado é um motivador em sua carreira. “Ver o reconhecimento desse trabalho em um prêmio jornalístico é uma felicidade imensa”, afirma.

A premiação ocorrerá no fim de outubro, em São Paulo.