Quem saiu do Masterchef Confeitaria? Veja como foi eliminação do reality nessa quinta (28)

A participante Maria Eugênia foi a quarta eliminada do Masterchef Confeitaria, na noite dessa quinta-feira (28). Os jurados avaliaram que ela não se saiu bem na última prova ao preparar uma versão doce de um risoto caprese.

Antes de sair da atração, a cozinheira amadora confessou que durante a competição enfrentou desafios devido ao seu diagnóstico de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

"Pelo fato do TDAH, eu sempre tive um caderno de receita. Eu sempre levava e anotava. E, aqui [no programa], ou você decora, ou você mostra que sabe fazer sem a receita", disse ao portal Band.

Provas de quinta-feira

O clima de Natal dominou a primeira prova do episódio, com os participantes tendo que montar uma guirlanda comestível. Well se saiu melhor no desafio e subiu ao mezanino com Digo, Luísa e Matheus.

Além de se livrar da dinâmica de eliminação, o confeiteiro vitorioso teve a oportunidade de salvar um dos colegas da eliminação, e optou por Walkyria.

Na última prova da noite, os competidores tiveram que preparar uma releitura doce de um prato salgado. Tanto Maria Eugênia quanto Patrick optaram pelo caprese. Porém, enquanto o último venceu a prova e ganhou um pin, a primeira deixou o programa.