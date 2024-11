Bruce Willis aparece sorrindo para filhas em novo registro após diagnóstico de demência

O ator Bruce Willis, 69 anos, apareceu em novo registro ao lado das filhas após receber o diagnóstico de demência frontotemporal. Em foto compartilhada por Tallulah e Scott, na noite desta quinta-feira (28), o astro de filmes como "O Sexto Sentido" e "Duro de Matar" segura uma plaquinha de "melhor pai de todos os tempos".

As filhas são fruto do relacionamento dele com a atriz Demi Moore, e mostraram o momento no dia da celebração de Ação de Graças nos Estados Unidos. "Gratas", escreveram.

Diversos usuários comentaram a partilha do registro. "Sou grato por essas fotos do seu maravilhoso pai, um homem com uma bela alma e coração. Obrigado por dividir isso conosco, fãs que o amam e se recordam dele", escreveu um internauta.

Diagnóstico de demência

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia em 2022 e precisou parar de atuar. No início de 2023, a família compartilhou um comunicado atualizando o estado de saúde do ator: “A condição de Bruce progrediu e agora temos o diagnóstico de demência. Infelizmente, os desafios da comunicação são apenas um sintoma da doença que ele enfrenta”.

Desde então, a família do ator se uniu para cuidar dele e apoiar um ao outro. Emma, atual esposa de Bruce, conta com a ajuda da ex-mulher do ator, a também atriz Demi Moore, e também dos três filhos que teve com ele, Rumer, de 35 anos; Scout de 32 e Tallulah, de 29.