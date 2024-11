Preciso me vacinar de novo contra Covid-19? Tire dúvidas sobre público-alvo e locais de imunização no CE

A vacinação é a principal forma de prevenção contra a Covid-19, doença respiratória infecciosa que provocou mais de 20 mil mortes no Ceará, desde 2020. Atualmente, o Estado atravessa um novo aumento de casos, ainda que de forma não tão expressiva, devido à confirmação de duas novas subvariantes do vírus causador da doença. Nesse contexto, 559 diagnósticos foram feitos entre os dias 17 e 23 de novembro, conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Desde que o imunizante começou a ser aplicado, os órgãos de saúde forneceram recomendações para diferentes públicos e faixas etárias, incluindo primeiras doses e doses de reforço.

Como a maior parte da população se vacinou com ao menos duas doses, nos últimos três anos, a orientação vigente no momento se restringe a alguns grupos da população.

Atualmente, a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) informa que o imunizante está sendo aplicado somente para crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e pessoas integrantes de grupos prioritários.

A recomendação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, que ressalta a importância do esquema completo com a vacina XBB – a mais atualizada disponível no Brasil.

“A indicação neste momento é essa: mesmo num cenário como esse, que há um aumento de casos, não tem estoque vacinal para a população em geral. Então, temos os grupos prioritários”, destaca sobre as crianças e idosos, principalmente os acima de 70 anos.

Legenda: Idosos devem receber uma dose a cada seis meses Foto: Fabiane de Paula

Um lote com 8 mil doses foi recebido pela Secretaria Estadual da Saúde nessa quinta-feira (28), e novas remessas são esperadas para a próxima semana.

"O Ministério da Saúde tem abastecido os estados com a vacina XBB, do laboratório Moderna, que protege tanto o grupo infantil – de seis meses a cinco anos – como os grupos prioritários”, acrescenta Antonio.

Quem pode receber a vacina?

Segundo a SMS de Fortaleza, no momento, a imunização para o público comum será direcionada a pessoas que nunca receberam a vacina contra Covid-19 em períodos anteriores.

Para os grupos prioritários, há pequenas diferenças no esquema adotado:

Recebem duas doses por ano (a cada 6 meses)

Idosos, gestantes e puérperas imunocomprometidos

Recebem uma dose anual

Pessoas com 60 anos ou mais

Pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores

Indígenas, ribeirinhos e quilombolas

Trabalhadores da saúde

Pessoas com deficiência permanente, com comorbidades e maiores de 18 anos privados de liberdade

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

Pessoas em situação de rua

É necessário comprovar estar em um dos grupos prioritários.

Quem não completou as 5 doses indicadas ainda pode se vacinar?

Os adultos saudáveis que já receberam doses anteriores não estão entre os grupos com recomendação para as novas aplicações de imunizante contra a Covid-19 neste momento.

Crianças e grupos prioritários têm que se vacinar só se estiverem com esquema incompleto?

As crianças de seis meses a quatro anos devem receber uma ou duas vacinas, a depender do esquema vacinal anterior, obedecendo o intervalo recomendado pelo Ministério da Saúde. Já os idosos, gestantes e puérperas imunocomprometidos recebem, anualmente, duas doses – uma a cada 6 meses.

Quem tem esquema vacinal completo está protegido dessas novas subvariantes ?

A vacina contra a subvariante ômicron XBB 1.5 é a mais atualizada disponível, mas é ofertada apenas para o público prioritário devido ao estoque limitado no Ministério da Saúde. As doses anteriores protegem, de modo geral, contra as formas graves da doença, mas as novas subvariantes parecem ter escape vacinal no sentido de maior transmissibilidade.

Onde tomar a vacina contra Covid?

A vacinação contra Covid é para estar disponível ao público-alvo em postos de saúde de todas as cidades do Ceará, pois são distribuídas pela Secretaria Estadual, mas a responsabilidade de aplicação é das Prefeituras.

Para as crianças menores de 5 anos, a vacina faz parte do calendário de rotina e é para estar disponível em dois postos de saúde de Fortaleza, segundo a SMS:

Miriam Porto, no bairro Dionísio Torres

Mattos Dourado, no Edson Queiroz

Para os demais públicos, a Secretaria de Fortaleza informou que aguarda o recebimento das vacinas, repassadas pelo Estado. Após a chegada do imunizante, serão divulgados os locais para vacinação.

Nas demais cidades, é preciso verificar as orientações das respectivas Secretarias Municipais de Saúde.