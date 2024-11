Natal de Brilho de Maracanaú terá desfiles e shows de Geraldo Azevedo e Irmã Kelly Patricia

O Natal de Brilho de Maracanaú terá uma programação ainda mais especial em 2024, começando neste sábado (30) e seguindo até 25 de dezembro, na Praça da Estação, no Centro, e na Casa Rodolfo Teófilo, na Pajuçara. A abertura oficial terá a chegada do Papai Noel na Praça da Estação, a partir das 18 horas. Em seguida, haverá o primeiro Desfile de Natal, no bairro Timbó, na rua José de Deus (Rua da Penetração).

Nesta edição, o evento terá como tema “A Magia do Natal vai até Você”, com programação descentralizada em diversos bairros da Cidade, principalmente por meio dos Desfiles Natalinos, com lindos carros alegóricos e personagens que remetem ao nascimento de Jesus Cristo e ao verdadeiro espírito do Natal. No total, serão 15 Desfiles com o tema Natal de Brilho nas Quatro Estações, em 14 bairros diferentes.

O Natal de Brilho é uma realização da Prefeitura de Maracanaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

Shows e programação

A principal novidade do Natal de Brilho deste ano serão os grandes shows com artistas de renome nacional, a partir das 19h30min, na Praça da Estação. O show de abertura ficará por conta de Geraldo Azevedo, no próximo sábado, dia 7 de dezembro. Na sexta-feira, 13 de dezembro, a apresentação será de Isadora Pompeu, grande sucesso da música gospel nacional, enquanto que Missionário Shalom se apresenta no sábado, 14 de dezembro. O último show será da irmã Kelly Patricia, destaque da música católica, no dia 20 de dezembro.

A programação principal acontecerá nos dois locais tradicionais, a partir das 18 horas: Praça da Estação, no Centro, de terça-feira a domingo; e Casa Rodolfo Teófilo, na Pajuçara, às sextas-feiras e aos sábados. Ambos os locais terão decoração especial, iluminação natalina, árvore de Natal gigante, Casa do Papai Noel e grande programação cultural, com apresentações musicais e teatrais.

Nos dias 24 e 25 de dezembro, também acontecerão as tradicionais Missas de Natal, a partir das 18 horas. Outra atração diferenciada será a apresentação do renomado pianista Felipe Adjafre, que será dia 14 na Casa Rodolfo Teófilo e dia 21 na Praça da Estação.