Povos indígenas do Ceará receberão R$1,2 mi para projetos de agricultura familiar

Povos indígenas do Ceará devem ganhar um reforço financeiro para implementar a agricultura familiar em seus territórios. Ao todo, o Governo do Estado deve investir R$ 1,2 milhão em projetos desenvolvidos pelas comunidades.

O edital Yby Jurema, lançado em agosto de 2023, selecionou 21 iniciativas. A solenidade de oficialização será realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza, na tarde dessa segunda-feira (2).

O objetivo é dar suporte à agricultura familiar, sobretudo nos territórios de povos originários, envolvendo produção, beneficiamento e comercialização, auxiliando no desenvolvimento rural sustentável do Ceará.

Os projetos selecionados receberão apoio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) para desenvolverem as ações propostas, que poderão incluir:

aquisição de equipamentos e insumos;

promoção de ações de convivência com os diversos biomas no Ceará e a melhoria dos processos de sustentabilidade;

fortalecimento da gestão e organização para a comercialização nos diversos mercados existentes;

estímulo às capacidades individuais das famílias envolvidas, especialmente das mulheres e jovens.

Segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há 56.353 pessoas indígenas no Ceará, o que representa 0,64% dos 8,7 milhões de habitantes. Ele é o 4º Estado do Nordeste e o 9º do Brasil com mais indígenas.

Ao todo, o Ceará tem 20 povos, segundo levantamento da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).