Associação dos Profissionais da Segurança (APS) destaca vantagens para associados

A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) está consolidada como referência no apoio e na valorização dos agentes de segurança pública do Ceará. Com 11 anos de atuação, a entidade destaca sua ampla gama de benefícios, reunindo milhares de associados que contam com serviços exclusivos em saúde, assistência jurídica, lazer e educação. A mensalidade é de R$ 79,90.

Um dos pilares da APS é o setor jurídico, que assegura suporte legal na Capital e no interior do Ceará. Reunindo 29 advogados, o atendimento pode ser feito de maneira presencial ou virtual. Além disso, há o plantão jurídico, que conta com atuação 24 horas, para lidar com emergências dos associados.

O setor de saúde, por sua vez, se destaca com atendimentos em psicologia, fisioterapia, quiropraxia, nutrição e massoterapia. A telemedicina apresenta 12 especialidades médicas, não possui carência e tem clínico geral por 24 horas, com limite de quatro usuários.

A infraestrutura da associação também inclui o Hotel de Trânsito, ideal para proporcionar conforto e comodidade aos profissionais em deslocamento. A ótima localização é um diferencial para os associados.

“O associado que vem do interior e quer se hospedar tem direito a três diárias na semana no hotel, incluindo café da manhã. Temos quatro suítes e dois alojamentos. Há um anexo ao lado em reforma, a qual será concluída possivelmente em dezembro. Teremos mais dez suítes, completando 14”, conta Cleyber Araújo, presidente da entidade.

São mais de 220 convênios com empresas parceiras, que abrangem áreas como educação, saúde e lazer. O destaque vai para as parcerias exclusivas com Hapvida, Gympass e TotalPass, garantindo acesso a planos de saúde e atividades físicas de qualidade a preços acessíveis. No setor social, a APS tem ainda empréstimos de aparelhos auxiliares e doação de cestas básicas.

Composta por uma equipe de nove diretores e três conselheiros fiscais, a APS trabalha para defender os interesses de seus associados, oferecendo atividades que vão além do básico e promovem qualidade de vida e segurança em todas as esferas. Os profissionais associados tornam-se parte de uma rede que une suporte técnico, cuidado humano e uma forte representatividade.

“É muito serviço por apenas R$ 79,90. Esse valor, se fosse só para o titular, já seria bom. Mas inclui dependentes: cônjuge e filhos. Em relação aos filhos, podem ser de até 21 anos ou até 23 anos, 11 meses e 29 dias se fizerem faculdade”, finaliza Cleyber.

Mais informações:

Site: https://apsce.com.br/

Instagram: @apseguranca

Telefone: (85) 3085-3999

WhatsApp: (85) 98880-2839