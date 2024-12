Moradores de 2 bairros de Fortaleza podem ficar sem água durante este domingo (1°) devido à obra

Quem mora nos bairros São João do Tauape e Joaquim Távora, em Fortaleza, podem ficar sem abastecimento de água entre às 8h e 17h deste domingo (1°) devido a uma obra para melhoria do serviço na região, conforme a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Entre os locais afetados estão a Avenida Pontes Vieira e as ruas Lauro Maia e João Cordeiro.

A intervenção realizada nos bairros é para modernização da infraestrutura e dar maior eficiência ao abastecimento, de acordo com a Companhia. O equilíbrio do serviço deve ser estabelecido em até 6h após o término da obra.

Além disso, moradores do Dias Macêdo também relatam falta de água desde às 12h desse sábado (30). Sobre a situação, o Diário do Nordeste ainda aguarda informações sobre o motivo da suspensão e a previsão de retorno do serviço.

"É complicado, pois falta água e, na maioria das vezes, não recebemos aviso nem nada. Assim não podemos fazer nada dentro de casa", completa uma moradora bairro que preferiu não se identificar. A Cagece utiliza as redes sociais, por exemplo, para informar os períodos de suspensão do serviço.

Nos últimos tempos, como avalia, a situação havia melhorado, mas voltou a recorrer a alternativas durante a falta de água. "Não dá pra tomar banho, fazer comida, limpar a casa. Nossa solução é comprar galão de água", acrescenta.