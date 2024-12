Cearense de 112 anos, que é o homem mais velho do mundo, é saudável e gosta de uva e galinha caipira

João Marinho Neto, cearense de 112 anos que nesta semana entrou para o Guinness como o homem mais velho do mundo, mora em um lar de idosos e suas comidas preferidas são uva e galinha caipira. Ele protagonizou uma reportagem do Fantástico, na TV Globo, que mostrou a sua rotina e os "segredos" da longevidade neste domingo (1º).

O idoso é saudável, segundo a equipe que cuida de saúde dele, apesar de já não enxergar mais e ter baixa audição. A enfermeira Diulia Dara Nascimento disse que seu João "não tem comorbidades" como hipertensão e diabetes.

"Ele não tem nenhuma comorbidade, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem histórico de AVC ou de câncer. Nada. Ele não toma nada, nada mesmo", conta a profissional de saúde.

Marinho mora com outros 12 idosos, mas sempre recebe visita da família. O agricultor teve 7 filhos, 22 netos, 15 bisnetos e 3 tataranetos.

"Eu tive uma vida feliz, meu filho, com muita saúde e tudo. Tinha gado para fazer o queijo, tinha tudo", disse em uma conversa com o filho Marcos Venicios Marques.

João Marinho é um morador querido no abrigo. "Uma pessoa super educada, grata, calma e sensata. Nunca viu um ser humano tão especial como ele", comentou Aleluia Teixeira, cuidadora de idosos.

Segredo da vida é amor

Questionado pela reportagem sobre o segredo da longevidade de seus mais de 112 anos, seu João falou que chegou até aqui por conta de muito amor e de seus entes queridos.

"Uma coisa que ele ensina muito é que vale a pena viver. (...) Eu falei: 'Seu João, o senhor sabe que o senhor se tornou o homem mais velho do mundo?'. Ele: 'o mais velho e bonito'. Então, é isso que ele cativa a gente no dia a dia", revelou o coordenador do lar de idosos, Edgar Rodrigues.

João Marinho Neto foi casado com Josefa Albano dos Santos (1920–1994), com quem teve quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda (falecida). Já com a segunda esposa, Antonia Rodrigues Moura, teve três filhos: Venicios, Jarbas e Conceição.

O homem viveu uma vida simples como agricultor e criando a família no interior do Ceará. Ele é natural de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).