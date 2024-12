Nestlé recolhe lotes de Mucilon por alto nível de toxina; confira lista

A Nestlé Brasil anunciou o recolhimento voluntário de lotes de produtos da marca Mucilon no País após encontrar níveis elevados de aflatoxina, toxinas produzidas por fungos, acima do permitido pela legislação brasileira.

Todos os lotes recolhidos são do produto "Meu Primeiro Lanchinho", dos sabores "Snack Morango e Banana" e "Snack Laranja e Banana". (Veja lista completa abaixo)

Segundo comunicado emitido pela Nestlé Brasil, o problema foi identificado durante análises de qualidade de rotina.

"O consumo de alimentos com níveis aumentados dessa substância por período prolongado pode ser prejudicial à saúde, incluindo, em casos extremos, potenciais problemas relacionados ao fígado", alertou.

Como devolver o produto?

A empresa afirma que a distribuição e comercialização dos lotes já foram suspensas, mas caso o consumidor ainda tenha algum item do recall a orientação é não consumir o produto e entrar em contato com o atendimento ao consumidor para devolução gratuita e reembolso.

Os canais disponíveis para a devolução são o e-mail faleconosco@primeirolanchinho.com.br, ou pelo telefone 0800-761-2500, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O que é aflatoxina?

As aflatoxinas são naturalmente encontradas em diversos alimentos e são produzidas por um grupo de fungos, que se desenvolvem em ambientes com clima úmido e quente. Elas podem contaminar plantações, como a do arroz, durante o crescimento, a colheita e o armazenamento.

A ingestão da toxina pode causar intoxicação aguda, quando há ingestão de altas quantidades em período curto; ou crônica, quando a ingestão é prolongada e contínua.

A Nestlé disse, no entanto, que as análises laboratoriais realizadas pela empresa revelaram que as quantidades de aflatoxina encontradas nos produtos estão muito abaixo da quantidade necessária para causar qualquer reação aguda e imediata.

"A esse respeito, a Nestlé esclarece que para a intoxicação aguda, seria necessário o consumo diário de 18kg de produto (ou 508 pacotes de 35g) por um período de 1 a 3 semanas. Portanto, não se prevê toxicidade aguda para os consumidores-alvo", diz a empresa.

Veja relação completa dos lotes afetados:

Meu Primeiro Lanchinho, marca Mucilon - Snack Morango e Banana:

Lote 42391228 E1 - Validade 01/05/2025

Lote 42391228 E2 - Validade 01/05/2025

Lote 42401228 E1 - Validade 01/05/2025

Lote 42401228 E2 - Validade 01/05/2025

Lote 42411228 E1 - Validade 01/05/2025

Lote 42411228 E2 - Validade 01/05/2025

Lote 42461228 E1 - Validade 01/06/2025

Lote 42471228 E1 - Validade 01/06/2025

Lote 42471228 E2 - Validade 01/06/2025

Lote 42481228 E1 - Validade 01/06/2025

Lote 42481228 E2 - Validade 01/06/2025

Lote 42491228 E1 - Validade 01/06/2025

Lote 42501228 E1 - Validade 01/06/2025

Lote 42901228 E1 - Validade 01/07/2025

Lote 42911228 E1 - Validade 01/07/2025

Meu Primeiro Lanchinho, marca Mucilon - Snack Laranja e Banana: