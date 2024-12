Chuvas e ventos intensos devem atingir 70 cidades do Ceará até esta quarta-feira (4); veja lista

Pelo menos 70 cidades do Ceará devem registrar chuvas intensas, entre hoje (3) e esta quarta-feira (4), de acordo com aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os acumulados podem chegar a 50 milímetros (mm) por dia, com rajadas de vento de até 60 km/h.

O aviso amarelo, com nível 1 de severidade, é válido até 10h de quarta. De acordo com o Inmet, as precipitações podem abranger municípios das regiões Central, Centro-Sul, do Cariri, Sertão dos Inhamuns e Vale do Jaguaribe.

O mês de dezembro marca o início da pré-estação chuvosa do Ceará, com acumulado médio histórico de 31,3 mm, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A pré-estação segue até janeiro.

“Nesse período, esperamos maior atividade dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis, que devem trazer chuvas para o Estado. O escoamento em torno desse sistema meteorológico deve instabilizar a atmosfera no Ceará, motivo pelo qual são esperadas chuvas”, explica o meteorologista Lucas Fumagalli, da Funceme.

O Inmet aponta que nos locais onde há aviso de perigo potencial causado pelas condições meteorológicas há “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

Por isso, o instituto lista orientações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Cidades com aviso de chuvas e ventos intensos

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barro

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Cedro

Crateús

Crato

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Granjeiro

Icó

Iguatu

Independência

Ipaumirim

Iracema

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Nova Olinda

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixelô

Quixeramobim

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Senador Pompeu

Solonópole

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Umari

Várzea Alegre

Previsão do tempo no Ceará

Em Fortaleza e na Região Metropolitana, há possibilidade de chuvas com trovoadas isoladas, na madrugada de quarta-feira (4), como prevê a Funceme. “A temperatura deve variar entre 25°C e 32°C em Fortaleza, e entre 21°C e 32°C na RMF”, completa o órgão.

Já na quinta (5), o céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuvas isoladas em todas as macrorregiões.