BNDES amplia financiamento de obras do Eixão das Águas no Ceará

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou o financiamento do projeto de duplicação dos trechos 1 a 5 do Eixão das Águas, no Ceará, para R$ 1,2 bilhão, no total. As ordens de serviço para a execução imediata das obras nos trechos 3, 4 e 5 foram assinadas nesta terça-feira (3), no Palácio do Planalto, em Brasília.

Estiveram presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador Elmano de Freitas (PT), o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, e outras autoridades.

De acordo com o Governo Federal, a operação deve beneficiar cerca de 47% da população cearense e está alinhada à meta de universalização do acesso ao fornecimento de água tratada até 2033, estabelecida em acordo entre ministros de países-membros do G20 no último mês de julho.

Para o governador Elmano, a assinatura da ordem de serviço é um passo fundamental para a concretização do Eixão das Águas, pensado para ser a "segurança hídrica" do Ceará. "Com a duplicação, a capacidade de adução passará a ser máxima, aumentando a vazão e, consequentemente, a oferta de água do [açude] Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza e para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém", disse ele.

Legenda: O aumento do financiamento foi anunciado nesta terça-feira (3), no Planalto Foto: Ricardo Stuckert

"O Ceará tem 90% do seu território inserido no semiárido nordestino, o que o torna vulnerável aos fenômenos de seca. As obras do Eixão das Águas, que estão dentro do novo PAC do governo Lula, aumentarão a segurança hídrica do Estado, em especial da Região Metropolitana de Fortaleza, e reduzirão a vulnerabilidade socioambiental da população", analisou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Eixão das Águas

O financiamento adicional vai permitir a execução imediata da obra do Eixão das Águas, que alcançará 27 municípios cearenses e beneficiará 4,1 milhões de pessoas.

Com 256 quilômetros de extensão, o projeto trata-se de um conjunto de canais e sifões adutores de água bruta que conecta o Castanhão, maior reservatório de água doce do Brasil, ao Porto do Pecém, na RMF, atendendo aos municípios de Maracanaú, Horizonte e Pacajus e aos distritos de irrigação Jaguaribe-Apodi e Tabuleiro de Russas.

"Além da destinação imediata de R$ 497 milhões já contratados em setembro deste ano, o apoio adicional de R$ 731 milhões virá do crédito de R$ 823 milhões destinado ao novo plano de investimentos em recursos hídricos do Estado, sendo R$ 250 milhões com recursos do Fundo Clima e o restante do programa BNDES Invest Impacto", detalhou o Governo Federal.