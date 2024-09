BNDES contrata operação de R$ 1 bilhão com Ceará para investir em saneamento e no Eixão das Águas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contratou uma operação de R$ 1 bilhão com o Estado do Ceará para investimentos em saneamento e abastecimento de água, como a duplicação do Eixão das Águas. O anúncio do contrato e a assinatura da ordem de serviço ocorreram no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (26).

Participaram da cerimônia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e a diretora Socioambiental do banco, Tereza Campello.

De acordo com o Governo, apenas 82,6% dos municípios cearenses são atendidos pela Companhia de Água e Esgoto (Cagece), enquanto que a cobertura do sistema estadual de saneamento é de apenas 48%. As obras serão realizadas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"O saneamento é indispensável para a qualidade de moradia e de vida da população, por reduzir riscos à saúde, principalmente infantil. A infraestrutura sanitária de qualidade também contribui para manutenção de empregos e mitigação às mudanças do clima", discursou Mercadante.

1,5 milhão de pessoas devem ser impactadas

O Governo estima que a expansão dos serviços de água e esgoto beneficie 39 municípios e 1,5 milhão de pessoas. O Ceará e a União também negociam uma nova operação, no valor de R$ 600 milhões, para obras de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Como o investimento será aplicado?

Dos R$ 1 bilhão contratados, metade do dinheiro deve ser para projetos de reposição da infraestrutura de saneamento existente no Estado, considerada "insuficiente" devido ao desgaste dos equipamentos e ao aumento da demanda acima do suportado pelo sistema.

Um dos investimentos previstos com essa verba é a duplicação do Eixão das Águas, que transporta água do açude Castanhão até a Região Metropolitana de Fortaleza.

Os outros R$ 500 milhões do contrato são destinados a aporte de capital na Cagece, para contribuir para o alcance da meta de universalização de esgotamento sanitário até 2033.

Início das obras do Eixão das Águas

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o governador Elmano de Freitas declarou que as obras do Eixão das Águas já devem iniciar, porque o recurso já está disponível.

"Só nessa obra vamos gerar, no início, mil empregos diretos. Vamos chegar a mais de 2 mil empregos", detalhou. Em relação ao financiamento da Cagece, de 500 milhões de reais, compartilhou que deve melhorar o fornecimento de água, assim como o esgotamento sanitário.

Na Região Metropolitana de Fortaleza, a expectativa é que dobre a capacidade de água que chega do Castanhão.

A previsão para entrega da obra do Eixão das Águas é de dois anos. "A gente trabalha com a previsão de até o final do governo, até 2026"