Linha do Metrofor é interrompida após composição atropelar vaca; veja vídeo

A Linha Sul do Metrô de Fortaleza (Metrofor) foi interrompida entre a estação Jereissati/Carlito Benevides por conta do atropelamento de uma vaca. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 17h desta terça-feira (3) quando o veículo já estava chegando à última estação para desembarcar e sair novamente no sentido Capital.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, o Metrofor informou que a interrupção do serviço na Linha Sul ocorreu devido a "um ato de vandalismo", pois "indivíduos danificaram os muros que delimitam a via, criando aberturas por onde animais e pessoas adentram irregularmente".

Veja vídeo

"Essa prática criminosa coloca em risco a vida de animais e pessoas, além de comprometer a segurança operacional do sistema ferroviário. Equipes técnicas do Metrofor agiram prontamente para restabelecer o serviço, que foi normalizado por volta das 18h. Lamentavelmente, populares removeram o corpo do animal do local do incidente", diz o comunicado.

Os passageiros registraram que ficaram assustados com o acidente e precisaram descer do metrô e ir a pé para a estação mais próxima para conseguir voltar para casa.

De acordo com o Metrofor, o serviço da linha voltou à normalidade às 18h.