Operários morrem após descarga elétrica em obra, em Quixelô, no Interior do Ceará

Dois homens morreram após sofrerem uma descarga elétrica na cidade de Quixelô, no Interior do Ceará, na tarde dessa terça-feira (3). Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), eles estavam trabalhando em uma obra, no centro da Cidade, quando foram acometidos pela forte descarga.

Os operários foram identificados pela TV Verdes Mares Cariri como Cleiton Teixeira, de 35 anos, e Francinaldo Nogueira, de 39. Um deles faleceu ainda no local, enquanto o segundo foi encaminhado em estado grave a uma unidade hospitalar logo após o ocorrido. Apesar do atendimento, ele não resistiu e veio a óbito.

Informações de moradores locais apontam que as vítimas eram da mesma família e naturais da cidade de Acopiara. Atualmente, os dois estariam residindo no distrito de Santa Felícia.

Ainda conforme a PC-CE, o caso agora deve ficar sob as investigações da Delegacia Regional de Iguatu.