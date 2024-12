Fortaleza tem pontos de alagamento e semáforos instáveis em manhã de chuva

Fortaleza amanheceu sob chuva, nesta quarta-feira (4), e a Cidade registrou pontos de alagamento e semáforos sem funcionar. Além da Capital, 74 municípios do Estado registraram precipitações no intervalo de 24 horas, com cidade na Região do Cariri ultrapassando o acumulado de 100 milímetros no período.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) detalhou que a atividade pluviométrica acontece em decorrência de um fenômeno comum da pré-estação chuvosa, conhecido como Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) — sistema de baixa pressão em altos níveis típico dessa época do ano —, e que costuma seguir até janeiro.

Em Fortaleza, motoristas enfrentam acúmulo de água em vias como Duque de Caxias, José Bastos e Leste-Oeste. E apresentaram problemas semáforos em cruzamentos como Domingos Olímpio x Jaime Benévolo; avenida Jovita Feitosa x Cruz Saldanha; avenidas Godofredo Maciel x Perimetral; e rua Professor Carvalho x avenida Pontes Vieira.

Legenda: Algumas vias da Capital alagaram, dificultando o tráfego de pedestres Foto: Davi Rocha

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou, em nota, que técnicos estão trabalhando para restabelecer o funcionamento de semáforos que apresentam instabilidade. Segundo a instituição, a maioria do problema foi causada por oscilações no fornecimento de energia elétrica. Visando minimizar os impactos no trânsito, agentes e orientadores de tráfego também estão nas ruas auxiliando os motoristas.

No comunicado, o órgão reforçou a importância dos condutores seguirem as leis de trânsito, que em caso de fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem é do veículo que vem pela direita. Por fim, ele destacou que a população pode comunicar instabilidade semafórica por meio do número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Legenda: Instabilidade nos semáforos de Fortaleza causou demora no trânsito em algumas localidades da cidade Foto: Davi Rocha

Mais de 100 mm de acumulado de chuva no Cariri

Segundo dados da Funceme atualizados até as 10h20, a cidade de Ipaumirim, na região do Cariri cearense, registrou 111,2 mm entre terça (3) e quarta-feira. O Município acumula o maior volume pluviométrico em 24 horas. Em seguida, estão: Milhã, Lavras da Mangabeira e Morada Nova, que marcaram, respectivamente, 100 mm, 90 mm e 86 mm no mesmo período.

Maiores chuvas em 24 horas (até as 10h20)

Ipaumirim: 111.2 mm Milhã: 100 mm Lavras da Mangabeira: 90 mm Morada: 86 mm Jaguaretama: 84 mm Banabuiú: 80 mm Cascavel: 80 mm Quixeramobim: 72 mm Iguatu: 67 mm

Alagamentos e telhado arrastado

A população de Jardim, também no Cariri, foi surpreendida por alagamentos que inundaram algumas ruas. Em vídeo registrado no Município, é possível observar algumas motocicletas cobertas pela água.

Foto: reprodução

Em Brejo Santo, o vento danificou a estrutura de um estádio. A Cidade está na lista dos locais sob alerta de rajadas intensas e chuvas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O equipamento esportivo teve o teto sob as arquibancadas arrancando pelas rajadas.

Previsão do tempo no Ceará

A Funceme detalhou, nesta quarta, que a previsão indica condições para precipitações em todas as macrorregiões do Estado. Segundo a instituição, o cenário atual aponta ainda para alta possibilidade de acumulados mais expressivos.

"Diante das atuais condições, a Funceme emitiu, nesta terça-feira, um aviso meteorológico que reforçou o cenário mais favorável para acumulados expressivos, principalmente no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e ainda no Cariri", alertou.

Os fenômenos são causados pela atuação de um VCAN e, a priori, a tendência é que ele se posicione de forma desfavorável às precipitações já a partir desta quinta (5).

O mês de dezembro marca o início da pré-estação chuvosa do Ceará, com acumulado médio histórico de 31,3 mm, conforme a fundação. O fenômeno segue até janeiro.

“Nesse período, esperamos maior atividade dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis, que devem trazer chuvas para o Estado. O escoamento em torno desse sistema meteorológico deve instabilizar a atmosfera no Ceará, motivo pelo qual são esperadas chuvas”, explica o meteorologista da Funceme, Lucas Fumagalli.