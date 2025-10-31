Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

imagem ilustrativa que mostra a mãe de uma pessoa negra segurando uma caneta azul com uma prova

Papo Carreira

Prefeitura de Ipaumirim abre concurso público com 225 vagas; veja detalhes

Inscrições começam neste sábado (27) e podem ser feitas até o dia 19 de outubro

Redação 27 de Setembro de 2025

Negócios

Quixelô e Ipaumirim são as piores cidades do Ceará em desenvolvimento municipal; veja lista

Números são do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal; cidades estão em situação crítica no quesito emprego e renda

Paloma Vargas 13 de Maio de 2025
Pedestres durante chuva em Fortaleza. Fortaleza registra chuva fora da estação e semáforos instáveis; Cariri tem acumulado de 111 mm

Ceará

Fortaleza tem pontos de alagamento e semáforos instáveis em manhã de chuva

Cariri registra mais de 100 mm de acumulado. Ao todo, 75 municípios do Ceará apresentaram precipitações entre terça (3) e esta quarta-feira (4)

Carol Melo 04 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Ipaumirim?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Ipaumirim?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
A Operação Continere cumpriu 46 ordens judiciais contra a facção criminosa paraibana, no Ceará e na Paraíba

Segurança

Nova Okaida: a facção da Paraíba que ingressou no Ceará com fotos de Bin Laden e ameaças ao PCC

O Ministério Público do Ceará denunciou 22 integrantes da facção, que viraram réus na Justiça Estadual com o recebimento da denúncia

Messias Borges 19 de Julho de 2024
Brisa Star

É Hit

Brisa Star mostra ferimentos após sofrer acidente de ônibus com banda; 'não consigo andar sozinha'

Cantora compartilhou imagens de lesões provocadas pelo episódio

Redação 27 de Junho de 2023
Ipaumirim

Ceará

Ventania derruba torres e árvore, deixando distrito sem internet e energia em Ipaumirim

Fenômeno ocorreu na localidade de Felizardo e não deixou pessoas feridas

Carol Melo 03 de Abril de 2023
Aluna de 8 anos de idade foi levada ao hospital com suspeita de ter sido violentada sexualmente

Segurança

Polícia investiga caso de estupro contra criança dentro de escola no Interior do Ceará

A reportagem apurou que o suposto crime teria sido cometido por dois estudantes, contra uma aluna de 8 anos de idade

Redação 27 de Setembro de 2022
Apreensão de carga de camarão em Ipaumirim pela Polícia Rodoviária Federal

Segurança

Carga de 6 toneladas de camarão sem nota fiscal é apreendida em Ipaumirim

A mercadoria estava sendo transportada entre Jaguaribara e a capital baiana, Salvador

Redação 22 de Agosto de 2022
