Brisa Star mostra ferimentos após sofrer acidente de ônibus com banda; 'não consigo andar sozinha'

A cantora Brisa Star, de 15 anos, mostrou, nessa segunda-feira (26), os ferimentos provocados pelo acidente de ônibus que sofreu com sua banda em trecho da BR-116, no município de Ipaumirim, Interior do Ceará, no domingo (25). Ela machucou as pernas e está se locomovendo com ajuda de terceiros.

Conhecida como "Fadinha do Piseiro", ela publicou, nos stories do Instagram, imagens das lesões após o episódio. Nas fotos, é possível observar hematomas e escoriações nas pernas da adolescente. "Minhas duas pernas estão assim. Não estou conseguindo andar sozinha ainda! Depois, venho contar com mais detalhes do momento, foi assustador!", escreveu na postagem.

Foto: reprodução/redes sociais

Segundo Brisa, após o acidente, ela foi submetida a uma série de exames em Fortaleza, mas não detalhou informações sobre os resultados.

Em outra imagem, compartilhada por ela no mesmo dia, a cantora mostra um registro feito logo após o acidente, quando estava na ambulância. No momento que tirou a foto, ela disse que estava sentindo "uma dor fora do normal".

Foto: reprodução/redes sociais

Na série de publicações na rede social, a adolescente voltou a agradecer o apoio e carinho dos fãs. "Obrigada por todas as mensagens positivas".

Além de Brisa, estavam no ônibus os pais dela e integrantes da banda, incluindo dançarinos, que, conforme a jovem detalhou na segunda-feira, estão estáveis. Ao todo, 15 pessoas estavam no coletivo.

Quem é Brisa Star?

Brisa Rocha Ladislau da Conceição, mais conhecida como Brisa Star, nasceu em 2007, na cidade de Ibiaí, em Minas Gerais. Ela é filha da professora Suelita e do cantor e compositor Juninho Pirado, do Trio Kassanikeo.

Em 2019, ela participou ao vivo da gravação de um CD promocional em que fez um cover na versão piseiro da música "Me Belisca", de MC Bruninho. A canção ficou em primeiro lugar nas paradas regionais.

Depois, em 2021, Brisa lançou a música "Se Joga no Passinho", com a participação do cantor Thiago Jhonathan, que teve grande destaque no YouTube, chegando a um milhão de visualizações, e logo se tornou um fenômeno no TikTok.

Só no Instagram, a cantora tem cerca de 1,1 milhão de seguidores.