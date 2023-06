Brisa Star diz estar 'bem' após sofrer acidente de ônibus com banda; conheça a cantora

A cantora Brisa Star, de 15 anos de idade, tranquilizou os fãs nesta segunda-feira (26) ao revelar estar bem após sofrer um acidente de ônibus em trecho da BR-116, no município de Ipaumirim, Interior do Ceará.

Além dela, estavam no veículo os pais da jovem e integrantes da banda, incluindo dançarinos, que, segundo a artista, estão todos estáveis. Ao todo, 15 pessoas estavam no coletivo.

"Graças a Deus, estou bem. Algumas pessoas da banda, ontem [domingo], foram encaminhadas [para unidades de saúde], fizeram exames. A gente ainda não tem os resultados, mas, assim, eles estão bem, estáveis", contou a artista durante o programa 'Encontro' com Patrícia Poeta, da Rede Globo.

A conhecida como "Fadinha do Piseiro" informou ainda à emissora que, devido a fortes dores nas pernas, estava a caminho de Fortaleza para fazer os próprios exames. "Porque bati as pernas e estou andando com um pouco de ajuda", justificou. "Mas, graças a Deus, a gente está bem. Meus pais estão bem, também", garantiu ela.

"Quero agradecer a preocupação de todo mundo e pelas mensagens. Fiquei muito feliz, estou lendo cada uma. Ontem foi um susto muito grande. Tava chovendo e o ônibus descontrolou e foi bem, bem, assustador para a gente. Fiquei bem traumatizada, mas agora estou bem. Muito obrigada pelas mensagens, como já falei, e um dia espero ir aí pessoalmente para conversar com vocês [do Encontro]", concluiu a cantora.

Quem é Brisa Star?

Brisa Rocha Ladislau da Conceição, mais conhecida como Brisa Star, nasceu em 2007, na cidade de Ibiaí, em Minas Gerais. Ela é filha da professora Suelita e do cantor e compositor Juninho Pirado, do Trio Kassanikeo.

Em 2019, ela participou ao vivo da gravação de um CD promocional em que fez um cover na versão piseiro da música "Me Belisca", de MC Bruninho. A canção ficou em primeiro lugar nas paradas regionais.

Depois, em 2021, Brisa lançou a música "Se Joga no Passinho", com a participação do cantor Thiago Jhonathan, que teve grande destaque no YouTube, chegando a um milhão de visualizações, e logo se tornou um fenômeno no TikTok.

Só no Instagram, a cantora tem cerca de 1,1 milhão de seguidores.