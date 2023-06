Brisa Star e banda sofrem acidente de ônibus no Ceará

A cantora Brisa Star, acompanhada dos pais e banda, sofreu um acidente de ônibus durante retorno da Bahia ao Ceará, na noite deste domingo (25). Cláudio Melo, empresário da jovem mineira, contou à coluna que eles haviam acabado de jantar.

O acidente aconteceu em um trecho da BR-116, no município de Ipaumirim (CE). Ao todo, 15 pessoas estavam no ônibus.

O empresário relatou que Brisa, a mãe e o pai dela sofreram escoriações O motorista do ônibus é quem apresenta uma condição mais complicada. "Eles jantaram. Com 20 minutos depois, o motorista se perdeu numa curva e desceu. O ônibus se acabou", detalhou Cláudio Melo.

Além da família da cantora, músicos e o grupo de dançarinas da artista também estavam no ônibus. Um tecladista ficou com ombro ferido.

A cantora e os demais feridos no acidente foram levados para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Ipaumirim.



Segundo Cláudio Melo, o motorista do ônibus e uma das back vocal foram encaminhados ao Hospital Municipal de Icó por precaução.

Quem é Brisa Star?

Brisa Rocha Ladislau Da Conceição nasceu em 2007 na cidade de Ibiaí (MG). Filha de professora e de compositor, ela surpreendeu os pais com o desejo de ser cantora.

Na música, ela tem inspirações em Lucy Alves, Zé Vaqueiro, Xand Avião, entre outros nomes.