Brisa Star se muda para o Ceará, fala de sucesso nos aplicativos e projetos futuros

Brisa Star, aos 13 anos, é um dos fenômenos que estouraram na música por meio do TikTok. Com os sucessos "Se Joga do Passinho" e "Cena de Amor", ele viralizou nas redes sociais. Em entrevista ao podcast "É Hit", no 32º episódio, a mineira falou sobre a mudança para o Ceará, o trabalho nos aplicativos de música e os planos para 2022.

Brisa Rocha Ladislau Da Conceição nasceu em 2007 na cidade de Ibiaí (MG). Filha de professora e de compositor, ela surpreendeu os pais com o desejo de ser cantora. Na música, ela tem inspirações em Lucy Alves, Zé Vaqueiro, Xand Avião, entre outros nomes.

Em pouco tempo de carreira, ela já despertou olhares da Sony Music. Em breve, ela lançará EP com o selo gravadora.

OUÇA PODCAST COM JOÃO LIMA NETO:

01min50 - Brisa Star conta sobre origens em Minas Gerais

02min33 - De onde surgiu o nome Brisa?

05min30 - O sucesso de "Se Joga no Passinho"

08min09 - A mudança para o Ceará

12m35 - Os primeiros shows

18min - Gravação de feats

21min50 - Sonhos realizados

Durante trabalho em Fortaleza no início do ano, na gravação do clipe "Cena de Amor" com Zé Vaqueiro, Brisa Star pediu aos pais para morar no Ceará. O pedido foi atendido com ajuda do empresário da jovem cantora. A família se mudou para Eusébio (CE), Região Metropolitana de Fortaleza.

Como boa parte de crianças e adolescentes, Brisa Star cursa o ensino fundamental de forma remota por aulas em videoconferência. "Já estou procurando uma escola para estudar em Fortaleza", revelou a cantora.

Gosto musical

No smartphone de Brisa Star, ela escuta diversos gêneros nacionais e internacionais. "Tem Justin Bieber, Adele, Olivia Rodrigo. Tem muita gente pois acompanho de tudo".

Em outubro deste ano, a jovem cantora já realizou agenda de shows em Minas Gerais e São Paulo. Ela se prepara para evento nos Estados Unidos.

Serviço

Podcast É Hit

Onde ouvir: Spotify, Deezer, iTunes no site da Verdinha

Jornalista: João Lima Neto

Contato: joao.lima@svm.com.br

