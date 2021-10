Lauana Prado fala da retomada de eventos, lançamento de 'Natural' e hits de flashback no sertanejo

A cantora Lauana Prado lançou, na primeira semana de outubro, a produção audiovisual "Natural". No 31º episódio do podcast "É Hit", a sertaneja falou sobre as gravações do novo produto musical. No bate-papo, a dona do hit "Cobaia", falou ainda sobre a criação de versões de sucessos do flashback em sertanejo.

ESCUTE O PODCAST COM JOÃO LIMA NETO:

02min28 - Retomada de eventos

03min40 - Lauana Prado já tomou vacina contra a Covid-19?

07min50 - Lançamento do álbum "Natural"

16min40 - Com tempo em casa, Lauana Prado escreveu novas músicas

22min19 - A criação de versões do flashback em sertanejo

25min - Lauana Prado fala da irmã que mora em Fortaleza

O projeto "Natural" foi gravado em Pedra Furada, no complexo do Jalapão, uma área de preservação ambiental localizada em Tocantins. A sertaneja revisita lugares e elementos que fizeram parte da formação artística e musical dela.

Algumas das canções do projeto trazem forte mensagem de empoderamento feminino, desapego e independência e falam diretamente ao público da artista, composto majoritariamente por mulheres, tanto nas redes sociais, quanto nas plataformas de música por streaming.

No podcast "É Hit", Lauana Prado também falou sobre o sucesso "Eclipse do Meu Coração", gravado em parceria com Solange Almeida. A letra é uma versão do sucesso "Total Eclipse of The Heart", dos anos 1980. Segundo a sertaneja, outras composições baseadas em hits do flashback e escritas por ela estão guardadas.

Serviço

Podcast É Hit

Onde ouvir: Spotify, Deezer, iTunes no site da Verdinha

Jornalista: João Lima Neto

Contato: joao.lima@svm.com.br