Exclusivo: Edson Lima detalha como se deu negociação de retorno para Limão com Mel

O cantor Edson Lima movimentou o mundo do forró ao anunciar o retorno aos vocais da banda Limão com Mel. Em entrevista exclusiva, no 30º episódio do podcast "É Hit", o forrozeiro revelou que a volta ao grupo era um sonho antigo que acabou sendo adiantado. Em bate-papo, o pernambucano deu detalhes do contrato de 10 anos: como a gravação de um DVD e até shows no exterior.

O forrozeiro contou que o convite de retorno para o grupo de forró aconteceu no auge das lives do ano passado, tanto para ele quanto para o irmão Batista Lima. Na época, eles estavam focados no projeto "O Grande Encontro de Vozes". A pandemia chegou a atrasar as negociações.

ESCUTE PODCAST COM JOÃO LIMA NETO:

03min30 - A negociação para retornar ao Limão com Mel

12min - A parceria com Adma Andrade

14min45 - Edson Lima responde pergunta sobre aposentadoria

15min50 - Conselho de Wesley Safadão

17min40 - Edson Lima fala sobre novos nomes de forró como João Gomes

19min30 - Edson fala sobre aposentadoria

26min45 - O uso de "ex" nos nomes em antigos integrantes de bandas de forró

29min20 - Gatinha Manhosa seguirá trabalho

37min - Cuidados com a saúde

38min - Convite para Diego Rafael na Gatinha Manhosa

42min - Natal e Ano Novo de Edson Lima

No primeiro semestre deste ano, por intermédio de um grupo de empresários, um segundo contato foi realizado. Edson Lima sentiu interesse em ingressar novamente na Limão com Mel e aceitou a nova jornada no grupo.

Edson Lima Cantor de forró Eu tinha sonho de terminar os meus dias cantando na Limão com Mel. Meu sonho era esse. Por mais que eu cantasse, 10 anos, 15 anos, na Gatinha Manhosa, quando eu decidisse em parar, eu já ia falar com o dono que queria terminar cantando na Limão. Foi uma proposta boa

Parcerias

Legenda: O cantor João Gomes foi um dos nomes que participou do novo projeto da Limão com Mel Foto: Reprodução/Instagram

Em Fortaleza, Edson Lima gravou com Adma Andrade um álbum com 16 canções — intitulado "Estúdio Limão". Para aproximar diferentes gerações do repertório, a banda Limão com Mel convidou nomes como João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Mara Pavanelly, Wesley Safadão, e outros cantores da atualidade, para regravar hits da banda de forró.

Ao mesmo tempo, Edson Lima contou no podcast que ele, junto de Adma Andrade, estão escutando diversas composições para compor o DVD "Pra Sempre Limão", programado para ser gravado em novembro, na cidade de Recife (PE).

Serviço

