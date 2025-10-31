Diário do Nordeste
Back vocal recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros nos bastidores

É Hit

Backing vocal da Limão com Mel é atingida por rajada de fogo durante show em Pernambuco

Nathy Souza foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros nos bastidores

Redação 28 de Julho de 2025
Fotos das atrações Limão com Mel, Zé Cantor e Magníficos

Opinião

Depois de Fortaleza, Festival 'Êêêta Forrozão' será realizado em outros dois estados

Na capital cearense, evento ocorrerá neste sábado (23). Serão 10 horas de shows em dois palcos simultâneos, sem intervalos

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 22 de Setembro de 2023
calcinha preta e limão com mel

É Hit

Com Calcinha Preta e Limão com Mel, veja a ordem de atrações do 'Festival Só Forró'

A festa vai até de manhã do domingo (21), quando Vicente Nery sobe ao palco para fechar o festival

Redação 19 de Agosto de 2022
Cantores da limão com mel

É Hit

Ônibus da banda Limão com Mel se envolve em acidente a caminho de show no Ceará

Todos os envolvidos no acidente estão bem, segundo a banda

Redação 05 de Julho de 2022
Avine e Limão com Mel animaram o público com hits do forró das antigas e sucessos da atualidade nos apps

É Hit

Vybbe junina estreia com tradições juninas e shows de Avine Vinny, Limão com Mel e Xand Avião

A apresentação de Xand Avião ainda contou com participação surpresa de Dorgival Dantas e Edson Lima

João Lima Neto 06 de Junho de 2022
Edson Lima falou receitas com milho que não podem faltar no camarim

É Hit

Edson Lima, atração da Vybbe Junina, lembra campeonato de quadrilha e revela comida típica favorita

Ao lado de Adma Andrade, forrozeiro é atração de novo evento de São João em Fortaleza

João Lima Neto 02 de Junho de 2022
Aos 52 anos, Edson Lima diz ter realizado sonho antigo ao retornar para Limão com Mel

É Hit

Exclusivo: Edson Lima detalha como se deu negociação de retorno para Limão com Mel

Forrozeiro falou de contrato de 10 anos com banda, gravação de DVD e até da vida de empresário na Gatinha Manhosa

João Lima Neto 01 de Outubro de 2021
Edson Lima

É Hit

Edson Lima retorna para a banda Limão com Mel

Volta do cantor ap grupo foi anunciada nas redes sociais

Redação 19 de Agosto de 2021