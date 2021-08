Edson Lima retorna para a banda Limão com Mel

O cantor Edson Lima está de volta à banda Limão com Mel. O anúncio foi divulgado, nesta quinta-feira (19), na página oficial do grupo no Instagram.

Segundo a publicação, Edson chega para "consolidar um grande projeto no show business, ao lado dos maiores escritórios do entretenimento do Nordeste".

A postagem finaliza dando boas-vindas ao cantor e afirma que os detalhes da nova conjuntura do Limão com Mel serão divulgados em setembro.

Foto: Reprodução/ Instagram

Edson Lima também postou o retorno à banda em suas redes sociais. O cantor ressaltou que volta com o "coração tomado de alegria".

A banda Limão com Mel surgiu em 1993. Atualmente, tem Adma Andrade e Diego Rafael como vocalistas.