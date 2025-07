Backing vocal da Limão com Mel é atingida por rajada de fogo durante show em Pernambuco

Quem acompanhou o Festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro (PE), foi surpreendido por um acidente com uma das backing vocal da banda Limão com Mel. No domingo (27), Nathy Souza teve o cabelo atingido por uma rajada de fogo de um efeito pirotécnico.

Nas imagens da transmissão oficial do governo é possível ver o momento em que as chamas atingem o cabelo da cantora.

Veja momento do acidente:

Em seguida, os integrantes do banda tentam prestar socorro e a retiram do palco.

Veja também É Hit Ônibus da banda Dejavú pega fogo É Hit Ônibus do cantor Netto Brito se envolve em acidente e três pessoas morrem na Bahia

A vocalista Adma Andrade tranquilizou o público informando que Nathy passava bem e foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros presente no local.