Três pessoas morreram em uma colisão entre o ônibus que levava a banda do cantor Netto Brito e um carro, na noite de domingo (27), na BA-046, em Santo Antônio de Jesus (BA).

Conforme nota divulgada nas redes do artista, os músicos estavam a caminho da festa de aniversário da cidade de Salinas da Margarida (BA), onde fariam um show.

O cantor Netto Brito estava no ônibus, mas não sofreu ferimentos.

Quem são as vítimas do acidente envolvendo ônibus do cantor Netto Brito

Segundo o G1, as vítimas foram identificadas como:

Robson Carvalho Galvão de Jesus, de 33 anos (estava no carro);

Carlos Antônio Souza Ramos, de 42 (operador de som da banda);

Leila Lima Santos, que não teve a idade revelada (estava no carro).

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Robson foi arremessado para fora do carro, enquanto Leila ficou presa às ferragens.

Legenda: Nota de luto sobre a morte do técnico de som da banda Foto: Reprodução/Instagram

O show que a banda faria em Salinas da Margarida, em comemoração ao aniversário da cidade, foi cancelado.

Quem é o cantor Netto Brito?

Legenda: Cantor Netto Brito é natural de Irará (BA) Foto: Reprodução/Instagram

Netto Brito é um nome em crescente no arrocha romântico. Natural de Irará (BA), ele começou a jornada na música aos 10 anos. De inspirações no gênero, ele teve Tayrone, Pablo, Thiago Aquino, Silvano Salles, entre outros.

No Instagram, ele já acumula o número de 887 mil seguidores. Na música, já conta com feats com os cantores Felipe Araújo e Luan Pereira. Já no YouTube, ele soma mais de 325 milhões de views.