Com Calcinha Preta e Limão com Mel, veja a ordem de atrações do 'Festival Só Forró'

Neste sábado (20) acontece a primeira edição do Festival Só Forró em Fortaleza, com shows de sete dos maiores nomes do gênero que marcaram gerações. O palco será o Estacionamento da Arena Castelão, a partir das 21h, com abertura de Brasas do Forró.

A festa vai até de manhã, quando Vicente Nery sobe ao palco para fechar o festival. O evento terá três setores open e dois palcos para que as atrações não tenham intervalo entre si.

Veja a ordem das atrações do Festival Só Forró:

1º show - Brasas do Forró

2º show - Magníficos

3º show - Calcinha Preta

4º show - Desejo de Menina

5º show - Márcia Fellipe

6º show - Limão com Mel

7º show - Vicente Nery

Os ingressos, que estão a partir de R$ 50, ainda estão sendo vendidos no site Efolia e Bilhete Certo, e presencialmente nas lojas Central do Fortal (Shopping RioMar Papicu), Lojas Zefirelli (Shopping Iguatemi, North Shopping e Shopping Parangaba) e Rancho do Poço (Rua Oscar Benevides, 90, Mondubim).