Theila Sabrina passou por bandas com Calcinha Preta e Cavaleiros do Forró

É Hit

Dançarina de forró, Theila Sabrina é investigada por suposta extorsão na Bahia

Ela participou de turnê de banda de forró no São João

Redação 07 de Julho de 2025
Bell Oliver e Silvânia Aquino receberam bandeira do público

É Hit

Vocalista do Calcinha Preta confunde bandeira de PE com a de time de futebol: 'Sou corintiana'

Cantores ainda erraram forma de segurar bandeira e foram alertados pelos fãs

Redação 30 de Junho de 2025
Cantora se apresentou em agosto em Fortaleza

Opinião

Pabllo Vittar se apresenta em novembro em Fortaleza; saiba onde

Cantora trabalha repertório voltado para o forró e com interpretações de letras da banda Calcinha Preta e Tropykália

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 17 de Setembro de 2024
Silvânia Aquino

É Hit

Vocalista do Calcinha Preta expulsa fã que a criticava durante show; veja vídeo

O momento ocorreu durante um festival, em São Paulo, na última terça-feira (9)

Redação 11 de Julho de 2024
Cantor passou por exames médicos para avaliar impacto de acidente

É Hit

Cantor da Calcinha Preta sofre acidente com peso em academia e leva seis pontos em região de olho

Daniel Diau passou por tomografia para avaliar danos

Redação 11 de Novembro de 2023
Cantor cearense Raied Neto está internado em Canindé

É Hit

Ex-cantor da banda Calcinha Preta é internado no Ceará com diagnóstico de dengue hemorrágica

Cantor está internado em Canindé

João Lima Neto 17 de Agosto de 2023
Irmãs de Paulinha Abelha postaram homenagens em rede social

É Hit

Paulinha Abelha faria 45 anos nesta quarta (16); cantora recebe homenagens das irmãs

Um sobrinho da cantora nasceu logo após a morte dela no ano passado

Redação 16 de Agosto de 2023

É Hit

Calcinha Preta faz show beneficente na cidade natal de Paulinha Abelha e doa cachê

Valor será revertido em cestas básicas ao município de Simão Dias (SE)

Redação 31 de Julho de 2023
Cantora já passou por bandas como Limão com Mel e Magnifícos

É Hit

O'hara Ravick grava 'Segredo', primeira música pela banda Calcinha Preta; assista

Cantora entrou no lugar deixado pela partida repentina de Paulinha Abelha

Redação 15 de Junho de 2023
Cantor cearense é nome em alta nos aplicativos

É Hit

Wesley Safadão reúne Calcinha Preta, Desejo de Menina e Taty Girl no projeto 'TBT' em Fortaleza

Evento acontece no dia 29 de abril, na Arena Castelão

Redação 12 de Abril de 2023
