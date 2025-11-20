Berg Rabelo revela trabalhar com Silvânia Aquino em músicas inéditas

O cantor Berg Rabelo confirmou que irá lançar músicas inéditas em parceria com Silvânia Aquino, marcando oficialmente o início da nova fase artística dos dois sob gestão da Camarote Shows. Em vídeo divulgado no Instagram, nesta quinta-feira (20), o forrozeiro afirmou que já há conversas avançadas com compositores, que vêm enviando repertórios especialmente criados para a dupla.

A novidade chega poucos dias após uma reviravolta na carreira de Berg, que viveu semanas “intensas e muito rápidas”, segundo ele mesmo descreveu. O artista, que estava em processo de gravação do DVD “Marcas”, assinou contrato com o escritório do cantor Wesley Safadão e passou a integrar um novo projeto ao lado de Silvânia Aquino, a banda Duas Paixões.

Berg destacou que o foco agora é construir uma identidade própria, baseada em músicas novas, sem alimentar comparações com trabalhos anteriores dos dois artistas. “O foco é coisa nova. Uma enxurrada de músicas maravilhosas para gravar para vocês”, disse.

Cantor fala sobre DVD que gravou recentemente

Ele também comentou que o DVD solo, já em fase avançada, ficará temporariamente em espera enquanto a nova parceria toma forma.

O cantor agradeceu ao público pela recepção ao anúncio e reforçou que a nova fase será guiada por “paz, amor e trabalho”, destacando que ele e Silvânia têm sido “muito aceitos pelo mercado e pelos fãs”. “Vamos em frente sem comparar ninguém, sem pisar em ninguém. Fazer o nosso”, completou.