Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Berg Rabelo revela trabalhar com Silvânia Aquino em músicas inéditas

Juntos, eles vão cantar como dupla na banda 'Duas Paixões'.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
É Hit

O cantor Berg Rabelo confirmou que irá lançar músicas inéditas em parceria com Silvânia Aquino, marcando oficialmente o início da nova fase artística dos dois sob gestão da Camarote Shows. Em vídeo divulgado no Instagram, nesta quinta-feira (20), o forrozeiro afirmou que já há conversas avançadas com compositores, que vêm enviando repertórios especialmente criados para a dupla. 

A novidade chega poucos dias após uma reviravolta na carreira de Berg, que viveu semanas “intensas e muito rápidas”, segundo ele mesmo descreveu. O artista, que estava em processo de gravação do DVD “Marcas”, assinou contrato com o escritório do cantor Wesley Safadão e passou a integrar um novo projeto ao lado de Silvânia Aquino, a banda Duas Paixões.

Veja também

teaser image
João Lima Neto

Silvânia Aquino e Berg Rabelo assinam contrato com escritório de Wesley Safadão

teaser image
João Lima Neto

Silvânia Aquino confirma mudança para Fortaleza e entrada no escritório de Wesley Safadão

Berg destacou que o foco agora é construir uma identidade própria, baseada em músicas novas, sem alimentar comparações com trabalhos anteriores dos dois artistas. “O foco é coisa nova. Uma enxurrada de músicas maravilhosas para gravar para vocês”, disse.

Cantor fala sobre DVD que gravou recentemente

Ele também comentou que o DVD solo, já em fase avançada, ficará temporariamente em espera enquanto a nova parceria toma forma. 

O cantor agradeceu ao público pela recepção ao anúncio e reforçou que a nova fase será guiada por “paz, amor e trabalho”, destacando que ele e Silvânia têm sido “muito aceitos pelo mercado e pelos fãs”. “Vamos em frente sem comparar ninguém, sem pisar em ninguém. Fazer o nosso”, completou.

Assuntos Relacionados