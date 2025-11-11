Cantora da Calcinha Preta desmente briga com Silvânia Aquino

A cantora Ohara Ravick, vocalista da banda Calcinha Preta, desmentiu — antes mesmo do anúncio da saída de Silvânia Aquino do grupo de forró — que não existe conflito entre ela e a agora ex-cantora do grupo.

Na tarde dessa segunda-feira (10), Ohara compartilhou uma nota oficial sobre o caso. O assunto chegou a ser publicado por alguns sites, que informaram que as duas teriam tido um desentendimento e não estavam se falando. Nos stories do Instagram, Ohara publicou uma nota afirmando que a informação é falsa.

"Na tarde de ontem (09/11), o site Metrópoles publicou uma matéria envolvendo o nome de O'hara Ravick e Silvânia Aquino, que vem sendo replicada por outros portais de notícia. Esclarecemos que a informação divulgada é falsa", diz o comunicado divulgado pela cantora.

Ainda segundo o informe, é declarado que "as cantoras Ohara e Silvânia possuem uma boa relação profissional e de respeito mútuo".

Não sabem de onde informação surgiu, diz nota

O comunicado postado pela cantora diz ainda que não se sabe "de onde surgiu essa especulação sobre desentendimento".

Oficialmente, a cantora Silvânia Aquino não se pronunciou sobre qualquer conflito com Ohara Ravick ou sobre o que motivou realmente ela a deixar a banda Calcinha Preta.