A dançarina de forró Theila Sabrina de Souza Amaral, conhecida por passagens no balé de bandas como Cavaleiros do Forró e Calcinha Preta, é investigada por suspeita de crimes de extorsão, ameaça e discriminação com base na orientação sexual. Conforme o G1, a mineira foi alvo de mandados de busca e apreensão, na sexta-feira (4), em Feira de Santana (BA).

A Polícia Civil chegou a apreender um celular e um tablet na ocasião.

As investigações tiveram início após vítimas relatarem que a mulher exigiu dinheiro sob a ameaça de divulgar um vídeo íntimo. Uma dessas pessoas informou que chegou a realizar pagamentos para evitar a exposição.

A polícia não deu detalhes sob as circunstâncias de gravação do conteúdo, nem quantas pessoas podem ter sido vítimas da suspeita.

Além da extorsão, as vítimas relataram ter recebido ameaças, ofensas homofóbicas e até mensagens enviadas a familiares, nas quais a suspeita afirmava que divulgaria o suposto vídeo nas redes sociais.

Diante disso, a autoridade policial considerou a possibilidade de provas estarem armazenadas em dispositivos eletrônicos e solicitou à Justiça o mandado de busca e apreensão, que foi autorizado.

As investigações seguem em andamento e o cumprimento do mandado foi comunicado à 3ª Vara Criminal de Feira de Santana.

O que diz Theila Sabrina?

Em nota divulgada em rede social, na tarde desta segunda-feira (7), Theila declarou — por meio de advogado — que "está à disposição das autoridades competentes e colabora de forma transparente com a investigação em curso, com total confiança na apuração justa e imparcial dos fatos por parte do Poder Judiciário".

Ainda em comunicado, assinado pelo advogado Kennedy Dias, a defesa aponta que "a verdade será demonstrada na Justiça, e não no tribunal da internet".

Veja nota completa:

"Diante das recentes informações divulgadas nas redes sociais e em alguns meios de comunicação. vimos, por meio desta. esclarecer que Theila Sabrina está à disposição das autoridades competentes e colabora de forma transparente com a investigação em curso, com total confiança na apuração justa e imparcial dos fatos por parte do Poder Judiciário.

Reafirmamos que qualquer alegação será devidamente enfrentada no foro adequado. com respeito aos princípios constitucionais do contraditório. da ampla defesa e da presunção de inocência.

A verdade será demonstrada na Justiça, e não no tribunal da internet. Julgamentos precipitados, baseados em informações distorcidas ou fora de contexto. apenas contribuem para a desinformação e para a violação de direitos fundamentais. como a honra e a dignidade da pessoa humana.

Confiamos plenamente que, ao final do devido processo legal. os fatos serão esclarecidos e a verdade prevalecerá.

Atenciosamente, Kennedy Dias Advogado".

Quem é Theila Sabrina?

Dançarina e influenciadora digital, Theila Sabrina de Souza Amaral é natural de Ipanema, em Minas Gerais. Ela é residente em Feira de Santana desde 2019.

Atuou como bailarina em bandas renomadas, como Bonde do Forró, Frank Aguiar, Aviões do Forró, Wesley Safadão e Calcinha Preta, e também foi apresentadora do Portal Cap em Feira de Santana.

Iniciou a carreira artística na infância, dançando em eventos escolares. Em 2012, trabalhou como modelo em São Paulo, participando de desfiles para Stock Car, Fórmula 1 e Super Bike, além de dedicar seis meses ao ballet do programa “Legendários” na TV Record.

Em 2019, conquistou o título de princesa no concurso de Majestades da Vaquejada de Serrinha e, no ano seguinte, foi eleita Rainha do Carnaval de Salvador, mantendo o posto por três anos consecutivos.